Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/ukraina-bezrazlichna-k-svoim-lyudyam--s-chem-stolknulis-zhiteli-khersonschiny-1148697110.html
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T21:53
2025-08-13T21:53
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.В 2024 году ВСУ обстреляли Херсонскую область 1230 раз, от ударов погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля уже было 1093 атаки, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.По словам омбудсмена, при всех сложностях, которые есть в регионе, жители Херсонщины видят, что их малая родина развивается."Сейчас у нас из-за уничтожения Каховского водохранилища есть проблема с водообеспечением. Но люди видят, что ведутся новые водоводы, идет поиск мест, где и как можно безопасно, не рискуя жизнью сотрудников коммунальных служб водоканала, бурить новые скважины, прокладывать новые водоводы", - сказал он.Улучшается ситуация с дорогами, более того, вокруг отремонтированных трасс начинает развиваться инфраструктура. А фермеры получают дотации на свою деятельность от государства.Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской областиПричем, подчеркнул он, планомерная работа ведется на фоне постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил беспорядок в документах жителей Херсонской области и возникающие в связи с этим проблемы из-за безразличия властей в украинские времена."На протяжении 30 лет государству было все равно, как люди формируют свой пакет документов на имущество. Такого количества советских паспортов я давно не видел. А люди приходят и говорят, что у них другого паспорта и нет. То есть государству было все равно, чем занимаются, как живут его граждане. Это сейчас в Киеве кричат, что Херсонская область - это Украина. Да что вы сделали-то за 30 лет, если люди приходят с еще советскими документами и подтвердить право собственности они могут только в судебном порядке?" – сказал омбудсмен."Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов РоссииСергей Георгиев в качестве примера называл также факт уничтожения архивов и баз данным киевскими властями при отступлении с территории области. Он подчеркнул, что крымчанам в 2014 году было проще:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоРемонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины

Россия исправляет ошибки Украины в Херсонской области – омбудсмен

21:53 13.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.

"Вначале, безусловно, давала о себе знать украинская промывка мозгов. Люди верили в разные сказки с того берега. Но, когда они видят, откуда летят на них дроны, что на этих БПЛА написано, какие поражающие элементы применяются, конечно, их настроение меняется", - прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму" ситуацию с обстрелами области Георгиев.

В 2024 году ВСУ обстреляли Херсонскую область 1230 раз, от ударов погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля уже было 1093 атаки, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.
По словам омбудсмена, при всех сложностях, которые есть в регионе, жители Херсонщины видят, что их малая родина развивается.
"Сейчас у нас из-за уничтожения Каховского водохранилища есть проблема с водообеспечением. Но люди видят, что ведутся новые водоводы, идет поиск мест, где и как можно безопасно, не рискуя жизнью сотрудников коммунальных служб водоканала, бурить новые скважины, прокладывать новые водоводы", - сказал он.
Улучшается ситуация с дорогами, более того, вокруг отремонтированных трасс начинает развиваться инфраструктура.
А фермеры получают дотации на свою деятельность от государства.
"Для меня самое проблемное направление — это здравоохранение. Но люди все равно видят, что оно стало доступным: можно получить высокотехнологическую медицинскую помощь. Что, если у нас острая нехватка специалистов, особенно узкого профиля, то принимает Крым, Мелитополь, где построен новый медицинский комплекс, материк. Приезжают врачи из других субъектов Российской Федерации, федеральных центров в рамках шефской помощи. Недавно диспансеризацию проводили врачи из федерального детского медицинского центра", - сказал Георгиев.
Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской области
Причем, подчеркнул он, планомерная работа ведется на фоне постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.
Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил беспорядок в документах жителей Херсонской области и возникающие в связи с этим проблемы из-за безразличия властей в украинские времена.
"На протяжении 30 лет государству было все равно, как люди формируют свой пакет документов на имущество. Такого количества советских паспортов я давно не видел. А люди приходят и говорят, что у них другого паспорта и нет. То есть государству было все равно, чем занимаются, как живут его граждане. Это сейчас в Киеве кричат, что Херсонская область - это Украина. Да что вы сделали-то за 30 лет, если люди приходят с еще советскими документами и подтвердить право собственности они могут только в судебном порядке?" – сказал омбудсмен.
"Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов России
Сергей Георгиев в качестве примера называл также факт уничтожения архивов и баз данным киевскими властями при отступлении с территории области. Он подчеркнул, что крымчанам в 2014 году было проще:

"В Крыму базы и архивы сохранились. А нам ту же пенсионную систему и систему социального обеспечения пришлось выстраивать с нуля. То есть, Киев так любил своих граждан, что уничтожили все. Конечно, это сложность, но было бы желание помочь людям в переходный период. А оно есть".

Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской области
Херсонская область станет Клондайком: интервью Владимира Сальдо
Ремонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа
