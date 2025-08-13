https://crimea.ria.ru/20250813/ukraina-bezrazlichna-k-svoim-lyudyam--s-chem-stolknulis-zhiteli-khersonschiny-1148697110.html

Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины

Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины

Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T21:53

2025-08-13T21:53

2025-08-13T21:53

радио "спутник в крыму"

херсонская область

новые регионы россии

сергей георгиев

здравоохранение в россии

общество

соцзащита

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148703484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edf1ed397158e072dca863e6303c0812.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.В 2024 году ВСУ обстреляли Херсонскую область 1230 раз, от ударов погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля уже было 1093 атаки, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.По словам омбудсмена, при всех сложностях, которые есть в регионе, жители Херсонщины видят, что их малая родина развивается."Сейчас у нас из-за уничтожения Каховского водохранилища есть проблема с водообеспечением. Но люди видят, что ведутся новые водоводы, идет поиск мест, где и как можно безопасно, не рискуя жизнью сотрудников коммунальных служб водоканала, бурить новые скважины, прокладывать новые водоводы", - сказал он.Улучшается ситуация с дорогами, более того, вокруг отремонтированных трасс начинает развиваться инфраструктура. А фермеры получают дотации на свою деятельность от государства.Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской областиПричем, подчеркнул он, планомерная работа ведется на фоне постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил беспорядок в документах жителей Херсонской области и возникающие в связи с этим проблемы из-за безразличия властей в украинские времена."На протяжении 30 лет государству было все равно, как люди формируют свой пакет документов на имущество. Такого количества советских паспортов я давно не видел. А люди приходят и говорят, что у них другого паспорта и нет. То есть государству было все равно, чем занимаются, как живут его граждане. Это сейчас в Киеве кричат, что Херсонская область - это Украина. Да что вы сделали-то за 30 лет, если люди приходят с еще советскими документами и подтвердить право собственности они могут только в судебном порядке?" – сказал омбудсмен."Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов РоссииСергей Георгиев в качестве примера называл также факт уничтожения архивов и баз данным киевскими властями при отступлении с территории области. Он подчеркнул, что крымчанам в 2014 году было проще:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоРемонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа

https://crimea.ria.ru/20250416/rekordnye-remonty-na-khersonschine-vosstanavlivayut-sotni-kilometrov-dorog-1145714764.html

херсонская область

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, сергей георгиев, здравоохранение в россии, общество, соцзащита, новости