https://crimea.ria.ru/20250813/ukraina-bezrazlichna-k-svoim-lyudyam--s-chem-stolknulis-zhiteli-khersonschiny-1148697110.html
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T21:53
2025-08-13T21:53
2025-08-13T21:53
радио "спутник в крыму"
херсонская область
новые регионы россии
сергей георгиев
здравоохранение в россии
общество
соцзащита
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148703484_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_edf1ed397158e072dca863e6303c0812.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.В 2024 году ВСУ обстреляли Херсонскую область 1230 раз, от ударов погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля уже было 1093 атаки, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.По словам омбудсмена, при всех сложностях, которые есть в регионе, жители Херсонщины видят, что их малая родина развивается."Сейчас у нас из-за уничтожения Каховского водохранилища есть проблема с водообеспечением. Но люди видят, что ведутся новые водоводы, идет поиск мест, где и как можно безопасно, не рискуя жизнью сотрудников коммунальных служб водоканала, бурить новые скважины, прокладывать новые водоводы", - сказал он.Улучшается ситуация с дорогами, более того, вокруг отремонтированных трасс начинает развиваться инфраструктура. А фермеры получают дотации на свою деятельность от государства.Минуты в ожидании услуг: как работает МФЦ в Херсонской областиПричем, подчеркнул он, планомерная работа ведется на фоне постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил беспорядок в документах жителей Херсонской области и возникающие в связи с этим проблемы из-за безразличия властей в украинские времена."На протяжении 30 лет государству было все равно, как люди формируют свой пакет документов на имущество. Такого количества советских паспортов я давно не видел. А люди приходят и говорят, что у них другого паспорта и нет. То есть государству было все равно, чем занимаются, как живут его граждане. Это сейчас в Киеве кричат, что Херсонская область - это Украина. Да что вы сделали-то за 30 лет, если люди приходят с еще советскими документами и подтвердить право собственности они могут только в судебном порядке?" – сказал омбудсмен."Крым нам родной" - глава Херсонской облдумы о помощи регионов РоссииСергей Георгиев в качестве примера называл также факт уничтожения архивов и баз данным киевскими властями при отступлении с территории области. Он подчеркнул, что крымчанам в 2014 году было проще:Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как Крым помогает развитию здравоохранения в Херсонской областиХерсонская область станет Клондайком: интервью Владимира СальдоРемонты и современное оборудование: новая жизнь больницы Геническа
https://crimea.ria.ru/20250416/rekordnye-remonty-na-khersonschine-vosstanavlivayut-sotni-kilometrov-dorog-1145714764.html
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148703484_144:0:1280:852_1920x0_80_0_0_137bcf92326966138e74d03fd40ffb62.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область, новые регионы россии, сергей георгиев, здравоохранение в россии, общество, соцзащита, новости
Украина безразлична к своим людям – с чем столкнулись жители Херсонщины
Россия исправляет ошибки Украины в Херсонской области – омбудсмен
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители Херсонской области поверили в Россию, почувствовав заботу о себе не на словах, а на деле. Такого мнения придерживается уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Георгиев.
"Вначале, безусловно, давала о себе знать украинская промывка мозгов. Люди верили в разные сказки с того берега. Но, когда они видят, откуда летят на них дроны, что на этих БПЛА написано, какие поражающие элементы применяются, конечно, их настроение меняется", - прокомментировал в эфире радио "Спутник в Крыму" ситуацию с обстрелами области Георгиев.
В 2024 году ВСУ обстреляли Херсонскую область 1230 раз, от ударов погибли 108 человек, из них двое детей. С начала 2025 года по состоянию на конец июля уже было 1093 атаки, в результате чего 82 человека погибли, среди них один ребенок.
По словам омбудсмена, при всех сложностях, которые есть в регионе, жители Херсонщины видят, что их малая родина развивается.
"Сейчас у нас из-за уничтожения Каховского водохранилища
есть проблема с водообеспечением. Но люди видят, что ведутся новые водоводы, идет поиск мест, где и как можно безопасно, не рискуя жизнью сотрудников коммунальных служб водоканала, бурить новые скважины, прокладывать новые водоводы", - сказал он.
Улучшается ситуация с дорогами, более того, вокруг отремонтированных трасс начинает развиваться инфраструктура.
А фермеры получают дотации на свою деятельность от государства.
"Для меня самое проблемное направление — это здравоохранение. Но люди все равно видят, что оно стало доступным: можно получить высокотехнологическую медицинскую помощь. Что, если у нас острая нехватка специалистов, особенно узкого профиля, то принимает Крым, Мелитополь, где построен новый медицинский комплекс, материк. Приезжают врачи из других субъектов Российской Федерации, федеральных центров в рамках шефской помощи. Недавно диспансеризацию проводили врачи из федерального детского медицинского центра", - сказал Георгиев.
Причем, подчеркнул он, планомерная работа ведется на фоне постоянных обстрелов гражданских объектов со стороны ВСУ.
Кроме того, уполномоченный по правам человека отметил беспорядок в документах жителей Херсонской области и возникающие в связи с этим проблемы из-за безразличия властей в украинские времена.
"На протяжении 30 лет государству было все равно, как люди формируют свой пакет документов на имущество. Такого количества советских паспортов я давно не видел. А люди приходят и говорят, что у них другого паспорта и нет. То есть государству было все равно, чем занимаются, как живут его граждане. Это сейчас в Киеве кричат, что Херсонская область - это Украина. Да что вы сделали-то за 30 лет, если люди приходят с еще советскими документами и подтвердить право собственности они могут только в судебном порядке?" – сказал омбудсмен.
Сергей Георгиев в качестве примера называл также факт уничтожения архивов и баз данным киевскими властями при отступлении с территории области. Он подчеркнул, что крымчанам в 2014 году было проще:
"В Крыму базы и архивы сохранились. А нам ту же пенсионную систему и систему социального обеспечения пришлось выстраивать с нуля. То есть, Киев так любил своих граждан, что уничтожили все. Конечно, это сложность, но было бы желание помочь людям в переходный период. А оно есть".
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: