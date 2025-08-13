Рейтинг@Mail.ru
Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/tsvety-i-konfety-uchitelyam-1-sentyabrya-podarok-ili-vzyatka--razyasnenie-sk-1148673707.html
Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
Цветы и конфеты учителям по случаю начала учебного года 1 сентября расцениваются как подарки на праздник, а не взятка. О том, когда презент может подвести к... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T08:45
2025-08-13T08:45
новости
школа
гсу ск россии по крыму и севастополю
общество
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337135_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e5d32c793a1df293f36cdbafb08629a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Цветы и конфеты учителям по случаю начала учебного года 1 сентября расцениваются как подарки на праздник, а не взятка. О том, когда презент может подвести к статье о коррупции, а когда нет, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.По словам Франчука, если вручение подарка тому или иному должностному лицу не влечет за собой никаких действий либо бездействия, то он не расценивается как взятка."Законодательством о противодействии коррупции предусмотрены определенные суммы, которые должностное лицо должно задекларировать и отразить в учетных документах. А вот критерии того, каков размер взятки должен быть и когда ее нет – это связано с определенным действием или бездействием", – сказал Франчук.Таким образом, факторами, определяющими, была ли это взятка или подарок, является цель сторон, дарителя и получателя, а не размер презента, уточнила Давыдова."Если дар был сделан с целью получения для себя каких-то благ и выгод, соответственно, его можно расценивать как коррупционное проявление", – сказала она.Что касается гостинцев учителям, в частности конфет на 1 сентября, то, по словам Давыдовой, как и букеты цветов в этот праздничный день, такие дары нельзя рассматривать как подкуп."Ни в коем случае", – резюмировала представитель ведомства.Ранее представители СК рассказали, как раскрываются преступления коррупционной направленности в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/19/1123337135_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a2d92657f9b683ae0fb2fc177d17f9ce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, школа, гсу ск россии по крыму и севастополю, общество, крым, новости крыма
Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК

Какие подарки учителям 1 сентября не являются взяткой – СК

08:45 13.08.2025
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевШкольная линейка
Школьная линейка - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Цветы и конфеты учителям по случаю начала учебного года 1 сентября расцениваются как подарки на праздник, а не взятка. О том, когда презент может подвести к статье о коррупции, а когда нет, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.
По словам Франчука, если вручение подарка тому или иному должностному лицу не влечет за собой никаких действий либо бездействия, то он не расценивается как взятка.
"Законодательством о противодействии коррупции предусмотрены определенные суммы, которые должностное лицо должно задекларировать и отразить в учетных документах. А вот критерии того, каков размер взятки должен быть и когда ее нет – это связано с определенным действием или бездействием", – сказал Франчук.
Таким образом, факторами, определяющими, была ли это взятка или подарок, является цель сторон, дарителя и получателя, а не размер презента, уточнила Давыдова.
"Если дар был сделан с целью получения для себя каких-то благ и выгод, соответственно, его можно расценивать как коррупционное проявление", – сказала она.
Что касается гостинцев учителям, в частности конфет на 1 сентября, то, по словам Давыдовой, как и букеты цветов в этот праздничный день, такие дары нельзя рассматривать как подкуп.
"Ни в коем случае", – резюмировала представитель ведомства.
Ранее представители СК рассказали, как раскрываются преступления коррупционной направленности в Крыму.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года
В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку
Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения
 
НовостиШколаГСУ СК России по Крыму и СевастополюОбществоКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:21Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
11:08Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
10:55Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
10:14Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
09:35Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
09:19Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
Лента новостейМолния