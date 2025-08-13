https://crimea.ria.ru/20250813/tsvety-i-konfety-uchitelyam-1-sentyabrya-podarok-ili-vzyatka--razyasnenie-sk-1148673707.html

Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК

2025-08-13T08:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Цветы и конфеты учителям по случаю начала учебного года 1 сентября расцениваются как подарки на праздник, а не взятка. О том, когда презент может подвести к статье о коррупции, а когда нет, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.По словам Франчука, если вручение подарка тому или иному должностному лицу не влечет за собой никаких действий либо бездействия, то он не расценивается как взятка."Законодательством о противодействии коррупции предусмотрены определенные суммы, которые должностное лицо должно задекларировать и отразить в учетных документах. А вот критерии того, каков размер взятки должен быть и когда ее нет – это связано с определенным действием или бездействием", – сказал Франчук.Таким образом, факторами, определяющими, была ли это взятка или подарок, является цель сторон, дарителя и получателя, а не размер презента, уточнила Давыдова."Если дар был сделан с целью получения для себя каких-то благ и выгод, соответственно, его можно расценивать как коррупционное проявление", – сказала она.Что касается гостинцев учителям, в частности конфет на 1 сентября, то, по словам Давыдовой, как и букеты цветов в этот праздничный день, такие дары нельзя рассматривать как подкуп."Ни в коем случае", – резюмировала представитель ведомства.Ранее представители СК рассказали, как раскрываются преступления коррупционной направленности в Крыму.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму возбудили более 450 дел о коррупции с начала года В Крыму экс-мэра города и его зама будут судить за взятку Бывшего гендиректора судостроительного завода в Крыму осудили за хищения

