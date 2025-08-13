https://crimea.ria.ru/20250813/takoy-variant-realen---aksenov-o-veroyatnosti-vizita-trampa-v-krym-1148692557.html

Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым

Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым

Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он... РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T13:07

2025-08-13T13:07

2025-08-13T13:07

крым

сергей аксенов

дональд трамп

сша

россия

новости

политика

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/05/1b/1146754244_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_cea87ba40579db57d885f19f737e4084.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию.Накануне ряд российских СМИ написал, что визит президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Накануне стало известно, что встреча пройдет в Анкоридже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать

крым

сша

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, дональд трамп, сша, россия, новости, политика, новости крыма