Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T13:07
2025-08-13T13:07
крым
сергей аксенов
дональд трамп
сша
россия
новости
политика
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию.Накануне ряд российских СМИ написал, что визит президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Накануне стало известно, что встреча пройдет в Анкоридже.
крым
сша
россия
крым, сергей аксенов, дональд трамп, сша, россия, новости, политика, новости крыма
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым

Аксенов оценил вероятность визита президента США Дональда Трампа в Крым

13:07 13.08.2025
 
© AP Photo Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo Jacquelyn Martin
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию.
Накануне ряд российских СМИ написал, что визит президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.
"По поводу публикаций в СМИ о возможности визита президента США Дональда Трампа в Крым. Такой вариант реален, если будет приглашение нашего Президента. Мы будем рады, если в Крыму родится новый Ялтинский мир – прочный и справедливый
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Накануне стало известно, что встреча пройдет в Анкоридже.
КрымСергей АксеновДональд ТрампСШАРоссияНовостиПолитикаНовости Крыма
 
