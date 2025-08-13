https://crimea.ria.ru/20250813/takoy-variant-realen---aksenov-o-veroyatnosti-vizita-trampa-v-krym-1148692557.html
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
Такой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в Крым
2025-08-13T13:07
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Глава республики Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать в Крым, если такое приглашение поступит от российского лидера. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию.Накануне ряд российских СМИ написал, что визит президента США Дональда Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа. Как уточнял помощник российского лидера Юрий Ушаков, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф во время визита в Россию упоминал в Кремле вариант трехсторонней встречи Путина, Трампа и Владимира Зеленского, однако российская сторона оставила его без комментария, предлагая сконцентрироваться на подготовке двустороннего саммита. Накануне стало известно, что встреча пройдет в Анкоридже.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп заявил, что в пятницу едет в Россию Обмен территориями между Россией и Украиной - заявление Трампа Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
