Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
Международный спортивный фестиваль Grand Skate Tour в этом году пройдет с 14 по 24 августа в парке "Ходынское поле" в Москве. В нем примут участие свыше 5000... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T19:13
2025-08-13T19:13
2025-08-13T19:13
Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
В фестивале Grand Skate Tour в Москве примут участие спортсмены более чем из 60 стран мира
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Международный спортивный фестиваль Grand Skate Tour в этом году пройдет с 14 по 24 августа в парке "Ходынское поле" в Москве. В нем примут участие свыше 5000 спортсменов из более чем 60 стран мира. Об этом сообщают организаторы мероприятия.
Пятый по счету фестиваль Grand Skate Tour традиционно соберет на одной площадке любителей скейтбординга, роллер-спорта, самокатного спорта и лонгбординга со всего мира.
В российскую столицу приедут представители США, Канады, Австралии, Франции, Германии, Италии, Великобритании, Аргентины, Бразилии, Китая, Индии, Южной Кореи, Турции и других стран.
Свое участие в мероприятии уже подтвердили звезды скейтбординга: Матиас Дель Олио (финалист Олимпийских игр, серебряный призер чемпионата мира по скейтбордингу), Анджело Каро (финалист Олимпийских игр), легендарный скейтбордист пятикратный чемпион X-Games Дэнни Вэй и другие.
"Grand Skate Tour возвращается в Москву в новом, расширенном формате - расширенном как с точки зрения программы, где помимо скейтбординга будет представлен лонгбординг, ролики и самокаты, но и с точки зрения географического охвата. Наверное, ни одно другое спортивное событие в стране в этом году не соберет такого количества стран", - сказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
Он отметил, что только в скейтбординге на сегодняшний день в Россию приезжают финалисты и призеры Олимпиады и чемпионатов мира, а также легенды скейтбординга прошлых лет.
Grand Skate Tour — это серия скейт-мероприятий, объединяющая профессиональных скейтбордистов и любителей из разных стран. Цель фестиваля – повысить узнаваемость этого вида спорта, создавая незабываемые впечатления как для участников, так и для зрителей. Приглашая скейтбордистов со всех континентов, GST служит мостом, соединяющим райдеров всего мира, и формирует глобальное скейтбордическое сообщество.
