РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/rf-zhdut-sereznye-posledstviya-pri-otkaze-ot-prekrascheniya-ognya--tramp-1148702782.html
РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп - РИА Новости Крым, 13.08.2025
РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T19:48
2025-08-13T19:48
дональд трамп
сша
россия
новости сво
политика
внешняя политика
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148702668_0:4:1025:580_1920x0_80_0_0_321855540623389c1ee0dfa6e3927df9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом пишет РИА НовостиАмериканский лидер добавил, что если он не получит "необходимых" ответов во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы встреча Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно" после российско-американского саммита на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
сша
россия
дональд трамп, сша, россия, новости сво, политика, внешняя политика, новости
РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп

Трамп пригрозил РФ "серьезными последствиями" при отказе от прекращения огня на Украине

19:48 13.08.2025
 
© AP Photo Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© AP Photo Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости
"Будут очень серьезные последствия, да", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, будут ли последствия в случае отказа РФ от прекращения огня в украинском конфликте.
Американский лидер добавил, что если он не получит "необходимых" ответов во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.
"Второй встречи может и не быть, потому что, если я сочту, что ее проводить нецелесообразно, так как я не получил ответы, которые нам необходимы, тогда второй встречи просто не будет", - сказал он.
Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы встреча Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно" после российско-американского саммита на Аляске.
"Если первая встреча пройдет успешно, мы проведем быструю вторую. Я бы хотел сделать это практически незамедлительно", - отметил он.
Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.
Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.
В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.
Дональд ТрампСШАРоссияНовости СВОПолитикаВнешняя политикаНовости
 
