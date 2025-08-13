https://crimea.ria.ru/20250813/rf-zhdut-sereznye-posledstviya-pri-otkaze-ot-prekrascheniya-ognya--tramp-1148702782.html

РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение...

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Об этом пишет РИА НовостиАмериканский лидер добавил, что если он не получит "необходимых" ответов во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.Трамп также заявил, что хотел бы, чтобы встреча Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского состоялась "почти незамедлительно" после российско-американского саммита на Аляске.Кремль и Белый дом ранее сообщали, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп встретятся на Аляске 15 августа. 12 августа, пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт уточнила, что встреча пройдет в Анкоридже.Телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме сообщил, что саммит состоится на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на окраине Анкориджа.В Минобороны РФ заявили, что Киев готовит провокацию для срыва российско-американских переговоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – МерцТакой вариант реален - Аксенов о вероятности визита Трампа в КрымВозможны ли "обмены территориями" с Украиной – ответ МИД РФ

