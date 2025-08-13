https://crimea.ria.ru/20250813/pozhar-pod-simferopolem-lokalizovan-na-ploschadi-40-gektarov-1148698118.html
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" в Крыму локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T16:04
2025-08-13T16:04
2025-08-13T17:10
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
экология
природа
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148697626_0:18:1693:970_1920x0_80_0_0_5fd6f99267a2695192ab2b5b75e60a46.png.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" в Крыму локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.На месте работают отделения огнеборцев МЧС России, группа экстренного реагирования Специализированного отряда, аэромобильная группировка, техника администрации, волонтеры. К ликвидации пожара от РСЧС привлечены 48 человек и 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажкиВ МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в КрымуПожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148697626_188:0:1505:988_1920x0_80_0_0_41090c64455f4bd2fab367bd2eae23ab.png.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, экология, природа, новости крыма, видео
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
В Симферопольском районе Крыма пожар рядом с трассой локализован на площади 40 гектаров
16:04 13.08.2025 (обновлено: 17:10 13.08.2025)