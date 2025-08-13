Рейтинг@Mail.ru
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
2025-08-13T16:04
2025-08-13T17:10
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" в Крыму локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.На месте работают отделения огнеборцев МЧС России, группа экстренного реагирования Специализированного отряда, аэромобильная группировка, техника администрации, волонтеры. К ликвидации пожара от РСЧС привлечены 48 человек и 12 единиц техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе спасли двоих людей из горящей многоэтажкиВ МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в КрымуПожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, экология, природа, новости крыма, видео
Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров

В Симферопольском районе Крыма пожар рядом с трассой локализован на площади 40 гектаров

16:04 13.08.2025 (обновлено: 17:10 13.08.2025)
 
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Пожар в Симферопольском районе возле трассы "Таврида" в Крыму локализован на площади 40 гектаров, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.
Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.

"Пожар в Симферопольском районе локализован на площади 40 гектаров", - говорится в сообщении.

На месте работают отделения огнеборцев МЧС России, группа экстренного реагирования Специализированного отряда, аэромобильная группировка, техника администрации, волонтеры.

"Существовала угроза распространения огня из-за сухой, жаркой и ветреной погоды. Огнеборцам удалось спасти дачный массив Новозбурьевка. На месте работала водоподвозящая техника, тракторы, применялись хлопушки и ранцевые огнетушители", - уточнили в МЧС.

К ликвидации пожара от РСЧС привлечены 48 человек и 12 единиц техники.
