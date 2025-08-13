https://crimea.ria.ru/20250813/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-v-ocheredi-okolo-1000-avto-1148700915.html

Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T18:11

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 18:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 955 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

крым, новости крыма, керчь, тамань, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма