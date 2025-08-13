Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто

https://crimea.ria.ru/20250813/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas-v-ocheredi-okolo-1000-avto-1148700915.html
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T18:11
2025-08-13T18:11
2025-08-13T18:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 18:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 955 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/02/1129754557_0:805:1964:2278_1920x0_80_0_0_e2fb591b098fd09b4f9b2d5292df9f92.jpg.webp
