Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 13.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе."По состоянию на 18:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 955 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым, новости крыма, керчь, тамань, крымский мост, очереди на крымском мосту, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, ситуация на дорогах крыма
Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто

Обстановка на Крымском мосту - сейчас в очереди со стороны Керчи стоят 955 авто

18:11 13.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи составляет 955 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"По состоянию на 18:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 955 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
 
