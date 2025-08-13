https://crimea.ria.ru/20250813/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--dannye-k-vecheru-sredy-1148703011.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
У Крымского моста сейчас сохраняются двухчасовые очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T20:08
2025-08-13T20:08
2025-08-13T20:08
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются двухчасовые очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. К 18:00 в пробках находилось 955 авто.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
крым
крымский мост
керчь
тамань
Новости
ru-RU
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
На Крымском мосту сейчас проезда ждут 592 авто со стороны Керчи