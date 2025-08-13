Рейтинг@Mail.ru
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250813/obstanovka-na-krymskom-mostu-seychas--dannye-k-vecheru-sredy-1148703011.html
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
У Крымского моста сейчас сохраняются двухчасовые очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T20:08
2025-08-13T20:08
крым
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
новости
новости крыма
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_113:0:1045:524_1920x0_80_0_0_dadf971c7634adac4895d80e1a046c0c.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются двухчасовые очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. К 18:00 в пробках находилось 955 авто.Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250812/kak-na-krymskom-mostu-rabotayut-punkty-pomoschi-avtoturistam---reportazh-1148674400.html
крым
крымский мост
керчь
тамань
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0b/1131310249_229:0:928:524_1920x0_80_0_0_c451cab2862da5fe1ae46c1a712ce30a.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, новости, новости крыма
Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды

На Крымском мосту сейчас проезда ждут 592 авто со стороны Керчи

20:08 13.08.2025
 
© РИА Новости КрымАвтомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края
Автомобили на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. У Крымского моста сейчас сохраняются двухчасовые очереди перед пунктами досмотра со стороны Керчи. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 592 транспортных средства. Время ожидания около двух часов", - уточняется в сообщении по состоянию на 20:00.
При этом въезд в Крым свободен – со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Автомобильные заторы на Крымском мосту в среду фиксируются в течение всего дня. Днем проезда ожидали 1296 машин, утром - около 700. К 18:00 в пробках находилось 955 авто.
Для ожидающих проезда на автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мобильный пункт Российского Красного креста - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 18:20Эксклюзивы РИА Новости Крым
Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьНовостиНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:50ВСУ бьют по гражданским на Херсонщине снарядами с поражающими элементами
20:34ВСУ снова обстреляли промзону и объекты у Запорожской АЭС – Росатом
20:22В Заозерном под Евпаторией громко – что происходит
20:08Обстановка на Крымском мосту сейчас – данные к вечеру среды
19:48РФ ждут "серьезные последствия" при отказе от прекращения огня – Трамп
19:40Остановить цены на топливо: Минэнерго разрабатывает новые предложения
19:23Суд удовлетворил иск Морспасслужбы по делу о крушении танкеров на 404 млн
19:13Спортсмены из 63 стран приедут в Москву на фестиваль Grand Skate Tour
18:43В Крыму опровергли новый фейк о кораблях Черноморского флота
18:36Человеческий фактор: в МЧС назвали главную причину пожаров в Крыму
18:20Украина готова к переговорам по территориальным вопросам – Мерц
18:11Обстановка на Крымском мосту: сейчас в очереди около 1000 авто
17:49В Гурзуфе обвалилась дорога
17:34Движение на трассе под Симферополем открыто
17:29В Крыму назвали способ спасти заповедную степь
17:11В Херсонской области главбух предприятия присвоила 1,2 млн рублей
16:52Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК
16:15В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*
16:04Площадь пожара у трассы "Таврида" под Симферополем достигла 40 гектаров
15:56Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Лента новостейМолния