Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
2025-08-13T08:23
2025-08-13T08:23
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
крымский мост
керчь
тамань
крым
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи

Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Керчи почти 1200 машин

08:23 13.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАвтомобильная пробка перед Крымским мостом
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи за два часа выросла почти вдвое, время ожидания досмотра машин превышает 3 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1198 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.

Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Ранее в среду сообщалось, что к шести утра на Крымском мосту со стороны Керчи собралась очередь из 643 машин, время ожидания досмотра которых превышало два часа.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
Лента новостейМолния