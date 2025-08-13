https://crimea.ria.ru/20250813/krymskiy-most-seychas-ogromnaya-ochered-vyrosla-so-storony-kerchi-1148681272.html
Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи за два часа выросла почти вдвое, время ожидания досмотра машин превышает 3 часа. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Уточняется, что со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.Ранее в среду сообщалось, что к шести утра на Крымском мосту со стороны Керчи собралась очередь из 643 машин, время ожидания досмотра которых превышало два часа.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Бархатный сезон в Крыму: цены на отдых и уровень бронированияКакие дни будут самыми загруженными в сентябре на Крымском мостуКогда отменят сезонные летние поезда в Крым и из Крыма
