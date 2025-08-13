Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - ситуация на утро среды
Крымский мост - ситуация на утро среды - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Крымский мост - ситуация на утро среды
На Крымском мосту утром в среду собралась очередь на выезде в полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T06:14
2025-08-13T06:14
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду собралась очередь на выезде в полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Накануне вечером на выезд из Крыма стояли более тысячи машин.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост - ситуация на утро среды

На Крымском мосту двухчасовая очередь со стороны Керчи

06:14 13.08.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду собралась очередь на выезде в полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
По состоянию на 6 утра, в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 643 транспортных средства. Ждать проезда придется более двух часов.
При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.
Накануне вечером на выезд из Крыма стояли более тысячи машин.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
