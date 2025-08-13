https://crimea.ria.ru/20250813/krymskiy-most---situatsiya-na-utro-sredy-1148679848.html
Крымский мост - ситуация на утро среды
2025-08-13T06:14
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту утром в среду собралась очередь на выезде в полуострова. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет.Накануне вечером на выезд из Крыма стояли более тысячи машин.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ж/д станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, при необходимости получить медпомощь.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
