Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, данный водовод — один из ключевых элементов водоснабжающей системы Севастополя. Существующий трубопровод был построен еще в конце 1950-х годов, и его техническое состояние оценивается как критическое. Сейчас фактически идет замена старого трубопровода на новый.Общая протяженность трассы водовода составляет почти 3,5 км, а диаметр новых труб увеличен до 500 мм.Рабочие применяют технологию горизонтально-направленного бурения на сложных участках, в частности, при пересечении дорог, включая трассу "Таврида". Это позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна, сохранить благоустройство и ландшафт, не останавливать движение транспорта и безопасно прокладывать трубы под существующими коммуникациями, подчеркнул губернатор.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Феодосии отремонтировали один из самых аварийных участков водовода Где трудности с водой в Крыму и когда решат проблему в селе Скалистое В Севастополе готовят теплосети и котельные к отопительному сезону

