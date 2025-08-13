https://crimea.ria.ru/20250813/kogda-zavershat-rekonstruktsiyu-strategicheskogo-vodovoda-v-sevastopole-1148697342.html
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, данный водовод — один из ключевых элементов водоснабжающей системы Севастополя. Существующий трубопровод был построен еще в конце 1950-х годов, и его техническое состояние оценивается как критическое. Сейчас фактически идет замена старого трубопровода на новый.Общая протяженность трассы водовода составляет почти 3,5 км, а диаметр новых труб увеличен до 500 мм.Рабочие применяют технологию горизонтально-направленного бурения на сложных участках, в частности, при пересечении дорог, включая трассу "Таврида". Это позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна, сохранить благоустройство и ландшафт, не останавливать движение транспорта и безопасно прокладывать трубы под существующими коммуникациями, подчеркнул губернатор.
севастополь
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 65%, работы идут строго по графику. На трех участках объекта, где задействованы более 10 единиц техники и 15 рабочих, идет сварка и укладка трубопровода, монтаж защитного слоя и устройство траншеи", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, данный водовод — один из ключевых элементов водоснабжающей системы Севастополя. Существующий трубопровод был построен еще в конце 1950-х годов, и его техническое состояние оценивается как критическое. Сейчас фактически идет замена старого трубопровода на новый.
Общая протяженность трассы водовода составляет почти 3,5 км, а диаметр новых труб увеличен до 500 мм.
Рабочие применяют технологию горизонтально-направленного бурения на сложных участках, в частности, при пересечении дорог, включая трассу "Таврида". Это позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна, сохранить благоустройство и ландшафт, не останавливать движение транспорта и безопасно прокладывать трубы под существующими коммуникациями, подчеркнул губернатор.
"Закончить работы планируем в декабре. После ввода нового водовода в эксплуатацию старый трубопровод будет выведен из использования", - добавил Развожаев.
