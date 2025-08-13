Рейтинг@Mail.ru
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе
Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется... РИА Новости Крым, 13.08.2025
севастополь
вода
вода в крыму
водовод
михаил развожаев
жкх
жкх крыма и севастополя
новости севастополя
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.По словам Развожаева, данный водовод — один из ключевых элементов водоснабжающей системы Севастополя. Существующий трубопровод был построен еще в конце 1950-х годов, и его техническое состояние оценивается как критическое. Сейчас фактически идет замена старого трубопровода на новый.Общая протяженность трассы водовода составляет почти 3,5 км, а диаметр новых труб увеличен до 500 мм.Рабочие применяют технологию горизонтально-направленного бурения на сложных участках, в частности, при пересечении дорог, включая трассу "Таврида". Это позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна, сохранить благоустройство и ландшафт, не останавливать движение транспорта и безопасно прокладывать трубы под существующими коммуникациями, подчеркнул губернатор.
Новости
севастополь, вода, вода в крыму, водовод, михаил развожаев, жкх, жкх крыма и севастополя, новости севастополя, крым
Когда завершат реконструкцию стратегического водовода в Севастополе

В Севастополе новый водовод у подножия Сапун-горы достроят в декабре 2025 года - власти

15:56 13.08.2025
 
© Telegram Михаил РазвожаевСтроительство водовода в Севастополе
Строительство водовода в Севастополе
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Реконструкция стратегически важного для Севастополя водовода от села Штурмовое до автомобильной развязки Ялтинское кольцо выполнена на 65%, работы планируется завершить в декабре этого года. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"На сегодняшний день строительная готовность объекта превышает 65%, работы идут строго по графику. На трех участках объекта, где задействованы более 10 единиц техники и 15 рабочих, идет сварка и укладка трубопровода, монтаж защитного слоя и устройство траншеи", - написал он в своем Telegram-канале.
По словам Развожаева, данный водовод — один из ключевых элементов водоснабжающей системы Севастополя. Существующий трубопровод был построен еще в конце 1950-х годов, и его техническое состояние оценивается как критическое. Сейчас фактически идет замена старого трубопровода на новый.
Общая протяженность трассы водовода составляет почти 3,5 км, а диаметр новых труб увеличен до 500 мм.
Рабочие применяют технологию горизонтально-направленного бурения на сложных участках, в частности, при пересечении дорог, включая трассу "Таврида". Это позволяет минимизировать разрушение дорожного полотна, сохранить благоустройство и ландшафт, не останавливать движение транспорта и безопасно прокладывать трубы под существующими коммуникациями, подчеркнул губернатор.
"Закончить работы планируем в декабре. После ввода нового водовода в эксплуатацию старый трубопровод будет выведен из использования", - добавил Развожаев.
СевастопольВодаВода в КрымуВодоводМихаил РазвожаевЖКХЖКХ Крыма и СевастополяНовости СевастополяКрым
 
