Киев потерял два села и 1375 солдат за сутки боев

Киев потерял два села и 1375 солдат за сутки боев

Российские военнослужащие закрепились на более выгодных рубежах и продвинулись по линии боевого соприкосновения в глубину обороны противника. Киев за сутки боев РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T14:46

2025-08-13T14:46

2025-08-13T14:46

новости сво

министерство обороны рф

группировка войск "днепр"

группировка войск "южная"

группировка войск "север"

группировка войск "восток"

группировка войск "запад"

группировка войск "центр"

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Российские военнослужащие закрепились на более выгодных рубежах и продвинулись по линии боевого соприкосновения в глубину обороны противника. Киев за сутки боев в зоне спецоперации потерял 1375 боевиков, два населенных пункта и десятки единиц техники. Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду.Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Могрица, Новая Сечь, Юнаковка, Варачино, Корчаковка, Перше Травня и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении российские военнослужащие ударили по противнику в районах населенных пунктов Волчанск, Чугуновка и Гатище Харьковской области. ВСУ потеряли до 170 военнослужащих.Группировка войск "Запад" заняла более выгодные рубежи и позиции, а также нанесла поражение противнику в районах населенных пунктов Дробышево, Среднее, Шандриголово, Новоселовка ДНР, Петровское ЛНР и Ковшаровка Харьковской области. Потери противника превысили 220 военнослужащих.Подразделения "Южной" группировки улучшили положение по переднему краю в районах населенных пунктов Плещеевка, Звановка, Северск, Клебан-Бык, Закотное и Иванополье ДНР. Противник потерял до 255 военнослужащих.В результате действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Суворово и Никаноровка ДНР. Также нанесено поражение формированиям ВСУ в других населенных пунктах Донбасса и Днепропетровской области. Потери противника составили свыше 385 военнослужащих.Бойцы группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника в районах населенных пунктов Новоселовка, Вороное, Великомихайловка, Сосновка Днепропетровской области и Искра ДНР. ВСУ потеряли до 280 военнослужащих.Подразделения группировки войск "Днепр"нанесли поражение формированиям ВСУ в районах населенных пунктов Степногорск, Приморское, Каменское, Юрковка, Новоандреевка Запорожской области и Бургунка Херсонской области. Уничтожено свыше 65 украинских военнослужащих.Вооруженные сил РФ нанесли поражение пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 136 районах. Средствами ПВО сбиты четыре снаряда HIMARS, девять авиабомб и 240 БПЛА самолетного типа.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские войска укрепились на выгодных позициях в зоне СВО"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВСЛуначарское в ДНР перешло под контроль России

2025

Новости

