Какой сегодня праздник: 13 августа

Какой сегодня праздник: 13 августа - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Какой сегодня праздник: 13 августа

Этот день подарил миру лидера кубинской революции Фиделя Кастро и "короля ужасов" Альфреда Хичкока. 97 лет назад в эфир вышла первая в мире цветная телепередача.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Этот день подарил миру лидера кубинской революции Фиделя Кастро и "короля ужасов" Альфреда Хичкока. 97 лет назад в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. В этот день в мире отмечают День левшей и спешат на встречи без повода.Что празднуют в миреМеждународный день левшей впервые отметили 13 августа 1992 года. Праздник был утвержден по инициативе созданного в 1990 году британского Клуба левшей (Left-Handers Club). В этот день – в знак солидарности с левшами – все желающие могут попробовать делать все левой рукой. По статистике только десять процентов населения планеты используют левую руку как основную.Чтобы возместить недостаток общения, был придуман отличный праздник – День встреч, или День встреч без повода. Этот праздник не является официальным и не ограничивается конкретными традициями. Самое главное – это встретиться с дорогими и близкими людьми и хорошо провести время.Также сегодня можно отметить День шумящих ракушек, День бифштекса из вырезки, День юмориста. Именины у Антона, Евдокима, Анны, Василия, Арсения, Владимира, Елизаветы, Константина, Ивана, Николая, Максима, Юрия, Степана, Сергея.Знаменательные события13 августа 1907 года в Нью-Йорке появилось первое такси. Спустя годы желтые автомобили стали настоящим символом города, обрели множество кинематографических воплощений, для большинства туристов они оказались первым впечатлением от путешествия в американский мегаполис.13 августа 1928 года в Лондоне в эфир вышла первая в мире цветная телепередача. Пионеру цветного телевидения Джону Бэрду удалось передавать телевизионное изображение при помощи обычной средневолновой радиосистемы. Телевизионное изображение сильно отличалось от современного, было миниатюрным, размером с почтовую марку, очень слабым и мерцающим.Строительство одного из самых известных символов "холодной войны" – Берлинской стены – началось 13 августа 1961. Она разделила город на две части – западную и восточную. Длина стены составляла 45 километров плюс 120 километров вокруг Западного Берлина, отделявших его от остальной территории ГДР. С восточной стороны к стене примыкала мертвая зона шириной в полкилометра.Кто родился13 августа 1829 года родился "отец русской физиологии" Иван Сеченов. В 1860 году ученый возглавил кафедру физиологии Петербургской академии, где вскоре организовал одну из первых в России физиологических лабораторий.13 августа 1899 года родился английский и американский кинорежиссер, продюсер, сценарист, "король ужасов" Альфред Хичкок. За свою творческую карьеру им было создано 55 полнометражных лент, самые запоминающиеся из них – "Человек, который слишком много знал" (1934), "Ребекка" (1940), "Окно во двор" (1954), "Головокружение" (1959), "Психо" (1960) и "Птицы" (1963). В 1976 году на экраны вышла его последняя картина "Семейный заговор".13 августа 1926 года родился лидер кубинской революции Фидель Кастро. С октября 1965 года Фидель Кастро – первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы. Также Кастро – почетный доктор юридических наук МГУ им. М. В. Ломоносова. В 1961 году был удостоен Международной Ленинской премии "За укрепление мира между народами", в 1963 году – звания Героя Советского Союза, в 1972 и 1986 годах был награжден орденами Ленина, в 1976 – орденом Октябрьской революции. За годы пребывания у власти на Кастро было совершено более 600 покушений. 25 ноября 2016 года кубинский лидер скончался в 90-летнем возрасте.Также в этот день родились российские актеры Андрей Соколов и Андрей Федорцов, российский певец Стас Пьеха.

