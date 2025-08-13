https://crimea.ria.ru/20250813/garazh-s-syurprizom-v-sakakh-muzhchina-kupil-nedvizhimost-s-arsenalom-1148690931.html

Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом

В Саках мужчина обнаружил в купленном им гараже арсенал патронов разного калибра. Крымчанин добровольно сдал боеприпасы силовикам, сообщили в МВД по Крыму.

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Саках мужчина обнаружил в купленном им гараже арсенал патронов разного калибра. Крымчанин добровольно сдал боеприпасы силовикам, сообщили в МВД по Крыму.По данным полиции, в помещении хранилось 914 патронов разного калибра. Экспертиза признала их боеприпасами.В ходе расследования выяснилось, что ранее гараж принадлежал погибшему супругу крымчанки. Уголовное дело по факту обнаружения опасной находки не возбуждалось в связи со смертью подозреваемого."Сотрудники полиции оказали местному жителю помощь в оформлении необходимых документов для получения выплат за добровольную сдачу обнаруженных боеприпасов. После произведения оценки сданных предметов вооружения мужчина будет поощрен денежным вознаграждением", - добавили в МВД.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи полицейские изъяли у местного жителя авиабомбу и снарядыУ сторожа фермерского хозяйства нашли схрон взрывчаткиКрымчане во время прогулки нашли в земле схрон боеприпасов времен войны

