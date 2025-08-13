Рейтинг@Mail.ru
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом
В Саках мужчина обнаружил в купленном им гараже арсенал патронов разного калибра. Крымчанин добровольно сдал боеприпасы силовикам, сообщили в МВД по Крыму.
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Саках мужчина обнаружил в купленном им гараже арсенал патронов разного калибра. Крымчанин добровольно сдал боеприпасы силовикам, сообщили в МВД по Крыму.По данным полиции, в помещении хранилось 914 патронов разного калибра. Экспертиза признала их боеприпасами.В ходе расследования выяснилось, что ранее гараж принадлежал погибшему супругу крымчанки. Уголовное дело по факту обнаружения опасной находки не возбуждалось в связи со смертью подозреваемого."Сотрудники полиции оказали местному жителю помощь в оформлении необходимых документов для получения выплат за добровольную сдачу обнаруженных боеприпасов. После произведения оценки сданных предметов вооружения мужчина будет поощрен денежным вознаграждением", - добавили в МВД.
Новости
Гараж с сюрпризом: в Саках мужчина купил недвижимость с арсеналом

В Саках мужчина купил у пенсионерки гараж с арсеналом боевых патронов

12:21 13.08.2025 (обновлено: 12:22 13.08.2025)
 
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
В Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В Саках мужчина обнаружил в купленном им гараже арсенал патронов разного калибра. Крымчанин добровольно сдал боеприпасы силовикам, сообщили в МВД по Крыму.

"В июне текущего года 47-летний житель города Саки приобрел в собственность гараж у 76-летней пенсионерки, проживающей в Евпатории. В августе при уборке помещения мужчина нашел боеприпасы. Гражданин предпринял все меры предосторожности и сообщил о месте их обнаружения с целью добровольной сдачи", - сказано в сообщении.

© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
В Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
По данным полиции, в помещении хранилось 914 патронов разного калибра. Экспертиза признала их боеприпасами.
В ходе расследования выяснилось, что ранее гараж принадлежал погибшему супругу крымчанки. Уголовное дело по факту обнаружения опасной находки не возбуждалось в связи со смертью подозреваемого.
"Сотрудники полиции оказали местному жителю помощь в оформлении необходимых документов для получения выплат за добровольную сдачу обнаруженных боеприпасов. После произведения оценки сданных предметов вооружения мужчина будет поощрен денежным вознаграждением", - добавили в МВД.
© Пресс-служба МВД по Республике КрымВ Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
В Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
© Пресс-служба МВД по Республике Крым
В Саках мужчина обнаружил в гараже арсенал боеприпасов
