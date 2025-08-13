https://crimea.ria.ru/20250813/dvoe-molodykh-lyudey-iz-evpatorii-podozrevayutsya-v-reabilitatsii-natsizma-1148682140.html
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
09:35 13.08.2025 (обновлено: 09:50 13.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Факты противоправной деятельности были вскрыты в ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в убийстве жителя Джанкоя на территории Евпатории. Следователи при изучении мобильных телефонов фигуранта дела и его 19-летней спутницы выявили фото и видео, где запечатлены различные правонарушения.
По информации следствия, в июне этого года молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов", сделав оскорбляющее память фронтовиков фото. Снимок он отправил своей сожительнице, а та разместила его в телеграм-канале, сопроводив непристойным описанием. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет".
"Также в своих телефонах юноша и девушка хранили фото и видео, на которых они в жестокой форме расправляются с животными, сопровождая процесс циничными комментариями. Выявлен факт надругательства над символом веры на территории православного храма", - отметили в Следкоме.
По всем выявленным фактам следствием дается оценка, назначены экспертизы с привлечением специалистов в области религоведения.
Параллельно по уголовному делу об убийстве, которое вызвало общественный резонанс, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе дается оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера.
Как сообщалось, в июле этого года в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.
