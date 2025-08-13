https://crimea.ria.ru/20250813/dvoe-molodykh-lyudey-iz-evpatorii-podozrevayutsya-v-reabilitatsii-natsizma-1148682140.html

Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма

Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма - РИА Новости Крым, 13.08.2025

Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма

Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T09:35

2025-08-13T09:35

2025-08-13T09:50

крым

новости крыма

происшествия

следком крыма и севастополя

реабилитация нацизма

нацизм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Факты противоправной деятельности были вскрыты в ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в убийстве жителя Джанкоя на территории Евпатории. Следователи при изучении мобильных телефонов фигуранта дела и его 19-летней спутницы выявили фото и видео, где запечатлены различные правонарушения.По информации следствия, в июне этого года молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов", сделав оскорбляющее память фронтовиков фото. Снимок он отправил своей сожительнице, а та разместила его в телеграм-канале, сопроводив непристойным описанием. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет".По всем выявленным фактам следствием дается оценка, назначены экспертизы с привлечением специалистов в области религоведения. Параллельно по уголовному делу об убийстве, которое вызвало общественный резонанс, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе дается оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера.Как сообщалось, в июле этого года в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореЖитель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареКубанец призывал к нападению на руководство страны

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, реабилитация нацизма, нацизм