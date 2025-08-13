Рейтинг@Mail.ru
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/dvoe-molodykh-lyudey-iz-evpatorii-podozrevayutsya-v-reabilitatsii-natsizma-1148682140.html
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T09:35
2025-08-13T09:50
крым
новости крыма
происшествия
следком крыма и севастополя
реабилитация нацизма
нацизм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:51:959:590_1920x0_80_0_0_00fcd85c48b6ac682f6fa8db81b794ad.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.Факты противоправной деятельности были вскрыты в ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в убийстве жителя Джанкоя на территории Евпатории. Следователи при изучении мобильных телефонов фигуранта дела и его 19-летней спутницы выявили фото и видео, где запечатлены различные правонарушения.По информации следствия, в июне этого года молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов", сделав оскорбляющее память фронтовиков фото. Снимок он отправил своей сожительнице, а та разместила его в телеграм-канале, сопроводив непристойным описанием. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет".По всем выявленным фактам следствием дается оценка, назначены экспертизы с привлечением специалистов в области религоведения. Параллельно по уголовному делу об убийстве, которое вызвало общественный резонанс, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе дается оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера.Как сообщалось, в июле этого года в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссореЖитель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угареКубанец призывал к нападению на руководство страны
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111797/24/1117972434_0:0:853:640_1920x0_80_0_0_ab0f848ea84c0ad65ab85276de01f595.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, происшествия, следком крыма и севастополя, реабилитация нацизма, нацизм
Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма

Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма - Следком

09:35 13.08.2025 (обновлено: 09:50 13.08.2025)
 
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и СевастополюУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Двое молодых жителей Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма. Об этом сообщает пресс-службе Следкома по Крыму и Севастополю.
Факты противоправной деятельности были вскрыты в ходе расследования уголовного дела в отношении 22-летнего юноши, обвиняемого в убийстве жителя Джанкоя на территории Евпатории. Следователи при изучении мобильных телефонов фигуранта дела и его 19-летней спутницы выявили фото и видео, где запечатлены различные правонарушения.
По информации следствия, в июне этого года молодой человек взобрался на мемориал "Братская могила жертв фашистского террора 1941-1942 годов", сделав оскорбляющее память фронтовиков фото. Снимок он отправил своей сожительнице, а та разместила его в телеграм-канале, сопроводив непристойным описанием. Возбуждено уголовное дело по факту оскорбление памяти Защитников Отечества, совершенное публично группой лиц по предварительному сговору с использованием сети "Интернет".
"Также в своих телефонах юноша и девушка хранили фото и видео, на которых они в жестокой форме расправляются с животными, сопровождая процесс циничными комментариями. Выявлен факт надругательства над символом веры на территории православного храма", - отметили в Следкоме.
По всем выявленным фактам следствием дается оценка, назначены экспертизы с привлечением специалистов в области религоведения.
Параллельно по уголовному делу об убийстве, которое вызвало общественный резонанс, проводятся все необходимые следственные действия, в том числе дается оценка пользователям соцсетей на предмет клеветы, разжигания межнациональной розни и высказываний экстремистского характера.
Как сообщалось, в июле этого года в Евпатории на улице Фрунзе приехавший на отдых 33-летний житель Джанкоя сделал замечание нетрезвому юноше по поводу его внешнего вида. В ответ молодой человек ударил незнакомца ножом. Потерпевший скончался спустя несколько часов в городской больнице. Злоумышленник был задержан и передан сотрудникам правоохранительных органов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин получил 5 лет за покушение на убийство знакомого в пьяной ссоре
Житель Севастополя пытался убить знакомого в пьяном угаре
Кубанец призывал к нападению на руководство страны
 
КрымНовости КрымаПроисшествияСледком Крыма и СевастополяРеабилитация нацизмаНацизм
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:08В Алтайском крае 11-летняя девочка погибла от срикошетившей пули
11:55Все начиналось с кастрюльки: как работает севастопольский сыровар
11:28В МЧС назвали возможную причину масштабного пожара в Крыму
11:08Глава СБУ сделал новое заявление про Крымский мост
10:55Более 1200 афтершоков зафиксировали после землетрясения в Турции
10:14Рыбохозяйственным комплексам Крыма и Кубани направят 240 млн рублей
09:35Двое молодых людей из Евпатории подозреваются в реабилитации нацизма
09:19Житель Севастополя в пьяном угаре пытался убить знакомого
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
00:01Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
Лента новостейМолния