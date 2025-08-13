https://crimea.ria.ru/20250813/dvizhenie-na-trasse-pod-simferopolem-otkryto-1148699984.html
Движение на трассе под Симферополем открыто
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе Симферополь – Николаевка, которая ранее была закрыта для проезда из-за ландшафтного пожара, возобновили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.
Движение на трассе под Симферополем открыто
