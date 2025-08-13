Рейтинг@Mail.ru
Движение на трассе под Симферополем открыто - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250813/dvizhenie-na-trasse-pod-simferopolem-otkryto-1148699984.html
Движение на трассе под Симферополем открыто
Движение на трассе под Симферополем открыто - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Движение на трассе под Симферополем открыто
Движение транспорта на трассе Симферополь – Николаевка, которая ранее была закрыта для проезда из-за ландшафтного пожара, возобновили. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T17:34
2025-08-13T17:40
ситуация на дорогах крыма
крым
симферопольский район
пожар
происшествия
логистика
транспорт
гу мчс рф по республике крым
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0d/1148695719_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_38ac5a11dfb628135fe4f5bfcc058d99.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе Симферополь – Николаевка, которая ранее была закрыта для проезда из-за ландшафтного пожара, возобновили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.
крым
симферопольский район
РИА Новости Крым
Новости
крым, симферопольский район, пожар, происшествия, логистика, транспорт, гу мчс рф по республике крым
Движение на трассе под Симферополем открыто

Движение по трассе Симферополь – Николаевка в Крыму возобновили – МЧС

17:34 13.08.2025 (обновлено: 17:40 13.08.2025)
 
© Служба автомобильных дорог КрымаПожар на трассе Симферополь - Николаевка
Пожар на трассе Симферополь - Николаевка
© Служба автомобильных дорог Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Движение транспорта на трассе Симферополь – Николаевка, которая ранее была закрыта для проезда из-за ландшафтного пожара, возобновили. Об этом сообщили в республиканском главке МЧС России.
Возгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто.
"Движение на автодороге открыто", - говорится в сообщении.
