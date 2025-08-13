Часть Евпатории обесточена
В Евпатории больше 20 улиц остались без света из-за аварии на сетях
14:17 13.08.2025 (обновлено: 14:27 13.08.2025)
© КрымэнергоВысоковольтная подстанция
© Крымэнерго
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что обесточены абоненты по адресам 27 августа, Азатлык, Акъяр, Алим Айдамак, Амет-Хана Султана, Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Дегерменкой, Джафера Сейдамета, Ибрагимова, Миллет, Молла Эли, Ногъай, Озенбашлы, Хайри Эмир Заде, Ходжи Девлет Гирея, Челебиджихана, Чокрак, Эшреф Шеми Заде и прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, без света микрорайон Спутник-2, участок Новый и садоводческие товарищества "Дружба" и "Авиатор".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - отмечают в "Крымэнерго".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
