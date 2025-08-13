Рейтинг@Mail.ru
Часть Евпатории обесточена - РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://crimea.ria.ru/20250813/chast-evpatorii-obestochena-1148694838.html
Часть Евпатории обесточена
Часть Евпатории обесточена - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Часть Евпатории обесточена
Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/04/19/1136853749_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b803bd4f4d28dd9a39fc0a822fee00b7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Кроме того, без света микрорайон Спутник-2, участок Новый и садоводческие товарищества "Дружба" и "Авиатор"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - отмечают в "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
Часть Евпатории обесточена

В Евпатории больше 20 улиц остались без света из-за аварии на сетях

14:17 13.08.2025 (обновлено: 14:27 13.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".
Отмечается, что обесточены абоненты по адресам 27 августа, Азатлык, Акъяр, Алим Айдамак, Амет-Хана Султана, Ашик Умера, Бекир Чобан Заде, Дегерменкой, Джафера Сейдамета, Ибрагимова, Миллет, Молла Эли, Ногъай, Озенбашлы, Хайри Эмир Заде, Ходжи Девлет Гирея, Челебиджихана, Чокрак, Эшреф Шеми Заде и прилегающие улицы и переулки.
Кроме того, без света микрорайон Спутник-2, участок Новый и садоводческие товарищества "Дружба" и "Авиатор".
"Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - отмечают в "Крымэнерго".
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.
