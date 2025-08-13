https://crimea.ria.ru/20250813/chast-evpatorii-obestochena-1148694838.html

Часть Евпатории обесточена

Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T14:17

2025-08-13T14:17

2025-08-13T14:27

крым

евпатория

жкх

жкх крыма и севастополя

гуп рк "крымэнерго"

энергосистема крыма

электричество

новости крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Жители более 20 улиц Евпатории в среду остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Кроме того, без света микрорайон Спутник-2, участок Новый и садоводческие товарищества "Дружба" и "Авиатор"."Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа", - отмечают в "Крымэнерго".Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что веерных отключений и графиков подачи электроэнергии в Крыму не будет, энергодефицита в регионе нет. По его данным, на сегодняшний день летняя пиковая мощность потребления электроэнергии в крымской энергосистеме составила 1687 МВт с учетом Севастополя.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

