Блокировка звонков в Telegram и угрозы Крымскому мосту – главное

В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России. С владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" РИА Новости Крым, 13.08.2025

2025-08-13T22:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. В России частично ограничили звонки в Telegram и WhatsApp*. Президент США Дональд Трамп снова пригрозил России. С владельца затонувшего танкера "Волгонефть-212" суд взыскал более 49 миллиардов рублей. Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности Украины к переговорам по территориальным вопросам. Глава Крыма Сергей Аксенов оценил шансы на визит Дональда Трампа на полуостров. Под Симферополем из-за крупного пожара перекрывали движение по трассе.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Новые угрозы Крымскому мостуГлава СБУ Василий Малюк** заявил, что на Крымский мост были совершены три атаки, якобы все они были успешными, и теперь это "аварийная конструкция" и "визитная карточка СБУ". Военные эксперты Александр Хроленко и Вадим Козюлин назвали его слова ничтожной пиар-акцией, цель которой сместить фокус с внутренних проблем самой Украины.Ограничение звонков в Telegram и WhatsApp*Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как пояснили в ведомстве, меры принимаются для противодействия преступникам. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.Новые угрозы Трампа в адрес РФПрезидент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Россию ждут "серьезные последствия", если по итогам саммита на Аляске Москва не согласится на прекращение огня на Украине. Американский лидер добавил, что если он не получит "необходимых" ответов во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске, то следующей встречи не будет.Решение суда по делу о крушении танкеровАрбитражный суд Краснодарского края взыскал 49,46 миллиарда рублей с владельца и фрахтователя затонувшего в Керченском проливе танкера "Волгонефть-212" по исковому заявлению Росприроднадзора. Средства взысканы в пользу федерального бюджета.Кроме того, суд частично удовлетворил иск Морспасслужбы к владельцам и фрахтователю танкеров "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239", потерпевших крушение в Керченском проливе, и постановил взыскать с них 404,3 млн рублей компенсации за ликвидацию последствий ЧП. Заявление Мерца об УкраинеУкраина готова к переговорам по территориальным вопросам, однако "отправной точкой" должна стать линия боевого соприкосновения, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц по итогам видеоконференции президента США Дональда Трампа с лидерами стран Евросоюза и главой киевского режима Владимиром Зеленским. При этом юридическое признание находящихся под российским контролем территорий, по словам Мерца, "не подлежит обсуждению".Зеленский в свою очередь заявил, что "эти очень сложные вопросы" возможных территориальных уступок "не могут обсуждаться без учета воли украинского народа и конституции страны".Вероятность визита Трампа в КрымГлава Крыма Сергей Аксенов считает, что президент США Дональд Трамп может приехать на полуостров, если такое приглашение поступит от российского лидера Владимира Путина. Так он прокомментировал распространяющуюся в СМИ информацию, что визит Трампа на саммит в Ялту будет означать фактическое признание Крыма российской территорией.Пожар под Симферополем остановил движение транспортаВозгорание сухой растительности на открытой территории Симферопольского района, в районе трассы "Таврида" в направлении съезд на Николаевскую трассу, произошло в среду днем. Изначально сообщалось о площади пожара в 200 "квадратов". Огонь был локализован на 40 гектарах. Из-за ЧП движение между селами Дубки и Новозбурьевка было перекрыто. Проезд вновь был открыт около 17:30. Тушение возгорания проолжается.* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская** внесен в РФ в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

