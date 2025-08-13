https://crimea.ria.ru/20250813/belousov-obsudil-s-voenkorami-voprosy-postavok-bespilotnikov-v-voyska-1148699092.html
Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК
Белоусов обсудил с военкорами разработки "народного" ОПК
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами и обсудил вопросы производства и поставок в войска беспилотников и средств противодействия дронам противника. Об этом сообщает Минобороны.В частности, обсуждались производство и поставки в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, а также возможности ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил.Также военкоры обратились к Белоусову с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий.Как отметили в ведомстве, на данный момент в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами.
16:52 13.08.2025 (обновлено: 17:13 13.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с военными корреспондентами и обсудил вопросы производства и поставок в войска беспилотников и средств противодействия дронам противника. Об этом сообщает Минобороны.
В частности, обсуждались производство и поставки в зону проведения СВО образцов беспилотных систем, а также возможности ремонта и восстановления непосредственно в подразделениях Вооруженных сил.
"Отдельной темой разговора стали разработки Народного ОПК в области беспилотной авиации, средств радиоэлектронной борьбы и разведки, безэкипажных катеров, а также других типов вооружения и военной техники, с отдельными образцами которых военные корреспонденты ознакомились накануне встречи", - сказано в сообщении.
Также военкоры обратились к Белоусову с рядом инициатив в вопросах совершенствования мер социальной поддержки участников СВО и медицинского обеспечения военнослужащих в зоне ведения боевых действий.
Как отметили в ведомстве, на данный момент в результате проведенных встреч военным ведомством уже реализовано более 130 инициатив, озвученных военкорами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.