Рейтинг@Mail.ru
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250813/46-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-shest-regionov-rossii-1148680491.html
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T07:15
2025-08-13T07:19
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
крым
новости крыма
происшествия
новости сво
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_8d5c2846a258b1d7f4581123df6d1bb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-mobilnyy-internet-budut-otklyuchat-na-neskolko-chasov-ili-dney-1148669243.html
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_2a601068de2839b2a4f91dd74e81f7d4.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, происшествия, новости сво, пво
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России

Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 46 украинских беспилотников

07:15 13.08.2025 (обновлено: 07:19 13.08.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФПВО
ПВО
© Пресс-служба Минобороны РФ
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны, 15 дронов уничтожены над территорией Брянской области, 1 - над Волгоградской областью, семь - над Ростовской областью, пять - над территорией Краснодарского края, по два - в Белгородской, Воронежской областях, над территорией Республики Крым и акваторией Азовского моря.

Как сообщалось, в Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.
В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Мобильная связь в Крыму - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
Вчера, 13:43
В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяАтаки ВСУАтаки ВСУ на КрымБеспилотник (БПЛА, дрон)КрымНовости КрымаПроисшествияНовости СВОПВО
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:45Цветы и конфеты учителям 1 сентября: подарок или взятка – разъяснение СК
08:29В Керчи на сутки отключат газ для плановых работ
08:23Крымский мост сейчас: огромная очередь выросла со стороны Керчи
07:49Встреча Путина и Трампа пройдет на военной базе США в Анкоридже - СМИ
07:42Смертельное ДТП на трассе М-4 "Дон": столкнулись 3 грузовика и легковушка
07:26Пожар у села Скалистое под Бахчисараем потушили на площади 3,5 га
07:1546 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
06:52Керченский полуостров атакуют медузы – прогнозы ученых
06:36БПЛА упал на высотку в Волгограде - жильцов эвакуировали
06:14Крымский мост - ситуация на утро среды
06:04Обломки дрона упали на территории НПЗ на Кубани
00:01Жара чуть ослабнет: погода в Крыму в среду
00:00Какой сегодня праздник: 13 августа
22:45Отключение интернета и угроза ЧС в Сакском районе Крыма – главное за день
22:15Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе
22:07В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
21:56Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
21:39Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
21:18Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
21:03Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
Лента новостейМолния