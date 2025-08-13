https://crimea.ria.ru/20250813/46-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-shest-regionov-rossii-1148680491.html

46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России

46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

