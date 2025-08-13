https://crimea.ria.ru/20250813/46-bespilotnikov-vsu-atakovali-krym-i-esche-shest-regionov-rossii-1148680491.html
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России - РИА Новости Крым, 13.08.2025
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 13.08.2025
2025-08-13T07:15
2025-08-13T07:15
2025-08-13T07:19
безопасность республики крым и севастополя
атаки всу
атаки всу на крым
беспилотник (бпла, дрон)
крым
новости крыма
происшествия
новости сво
пво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_39:177:1644:1080_1920x0_80_0_0_8d5c2846a258b1d7f4581123df6d1bb2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. 46 украинских беспилотников сбили силы ПВО в ночь на среду над регионами России, в том числе над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи с 22:35 12 августа до 06:05 мск 13 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.Как сообщалось, в Волгограде обломки беспилотника упали на жилую многоэтажку, жильцов пришлось эвакуировать и разместить в ПВР.В Славянске-на-Кубани обломки сбитого беспилотника упали на территории нефтеперерабатывающего завода.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-mobilnyy-internet-budut-otklyuchat-na-neskolko-chasov-ili-dney-1148669243.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/06/07/1147027006_0:44:1382:1080_1920x0_80_0_0_2a601068de2839b2a4f91dd74e81f7d4.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность республики крым и севастополя, атаки всу, атаки всу на крым, беспилотник (бпла, дрон), крым, новости крыма, происшествия, новости сво, пво
46 беспилотников ВСУ атаковали Крым и еще шесть регионов России
Над Крымом и еще шестью регионами России сбили 46 украинских беспилотников
07:15 13.08.2025 (обновлено: 07:19 13.08.2025)