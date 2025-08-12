https://crimea.ria.ru/20250812/zhutkoe-dtp-na-kubani-v-avarii-s-uazom-i-inomarkoy-pogibli-tri-cheloveka-1148663124.html
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T09:45
2025-08-12T09:45
2025-08-12T09:42
россия
новости
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дтп
дети
госавтоинспекция кубани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148662787_21:0:1253:693_1920x0_80_0_0_79e103a8670c5c342e8b23ea340d3fdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД Кубани.Авария произошла во вторник утром на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Водитель "УАЗ Патриот" пересек сплошную полосу и столкнулся лоб-в-лоб с Audi.Еще один ребенок – 12-летний пассажир Audi – получил травмы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства произошедшего уточняются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в КрымуТри человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148662787_175:0:1099:693_1920x0_80_0_0_eb5d465c1ad1c1d71eb532e1b033ffd2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, госавтоинспекция кубани
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
В аварии на Кубани погибли 10-летний ребенок и двое взрослых