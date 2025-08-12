Рейтинг@Mail.ru
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/zhutkoe-dtp-na-kubani-v-avarii-s-uazom-i-inomarkoy-pogibli-tri-cheloveka-1148663124.html
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД Кубани. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T09:45
2025-08-12T09:42
россия
новости
мвд по краснодарскому краю
краснодарский край
происшествия
дтп
дети
госавтоинспекция кубани
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148662787_21:0:1253:693_1920x0_80_0_0_79e103a8670c5c342e8b23ea340d3fdc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД Кубани.Авария произошла во вторник утром на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Водитель "УАЗ Патриот" пересек сплошную полосу и столкнулся лоб-в-лоб с Audi.Еще один ребенок – 12-летний пассажир Audi – получил травмы. На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства произошедшего уточняются.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в КрымуТри человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
россия
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148662787_175:0:1099:693_1920x0_80_0_0_eb5d465c1ad1c1d71eb532e1b033ffd2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, новости, мвд по краснодарскому краю, краснодарский край, происшествия, дтп, дети, госавтоинспекция кубани
Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека

В аварии на Кубани погибли 10-летний ребенок и двое взрослых

09:45 12.08.2025
 
© Telegram-канал полиция КубаниДТП в Белореченском районе Краснодарского края
ДТП в Белореченском районе Краснодарского края
© Telegram-канал полиция Кубани
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Три человека, в том числе ребенок, погибли в ДТП в Белореченском районе Краснодарского края. Об этом сообщает МВД Кубани.
Авария произошла во вторник утром на автодороге Майкоп-Усть-Лабинск-Кореновск. Водитель "УАЗ Патриот" пересек сплошную полосу и столкнулся лоб-в-лоб с Audi.

"В ДТП погибли 32-летний водитель отечественного авто, 37-летний водитель Audi А4 и 10-летний мальчик – пассажир иномарки", – рассказали в МВД.

Еще один ребенок – 12-летний пассажир Audi – получил травмы.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов, все обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

Читайте также на РИА Новости Крым:
Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
Три человека погибли в лобовом столкновении Mercedes и "Нивы"
Подросток на Мersedes сбил пешехода на трассе в Керчь
 
РоссияНовостиМВД по Краснодарскому краюКраснодарский крайПроисшествияДТПдетиГосавтоинспекция Кубани
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
08:26В Крыму нашли недобросовестных работодателей
08:10Пять аэропортов в России закрыты для полетов
08:02Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
07:3925 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
07:15Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
06:4833 летчика стали Героями России с начала спецоперации
06:28В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
06:06Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
Лента новостейМолния