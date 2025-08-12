Житель Херсонской области хранил дома гранты и "огнестрел"

https://crimea.ria.ru/20250812/zhitel-khersonskoy-oblasti-khranil-doma-granty-i-ognestrel-1148667564.html
Житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.Как уточнили в ведомстве, гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию. По материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ".Суд приговорил мужчину к шести годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, отметили в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.В июне в Херсонской области также задержали мужчину, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.В мае в Керчи в гараже 58-летнего местного жителя нашли целый арсенал взрывоопасных предметов, среди которых – артиллерийские снаряды и авиационная бомба.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ФСБ раскрыла более 150 подпольных оружейников в Крыму и других регионахСевастополец получил два года за незаконный сбыт оружияПулеметы, ружья и револьверы: в России накрыли подпольных оружейников
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Житель Херсонской области получил шесть лет колонии за хранение боевых гранат и боеприпасов к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.
Как уточнили в ведомстве, гражданин России 1973 года рождения незаконно хранил в своем доме ручные боевые гранаты, запалы к ним, а также боеприпасы к огнестрельному оружию.
По материалам УФСБ России по Херсонской области возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 222.1 УК России "Незаконное хранение взрывных устройств и взрывчатых веществ".
Суд приговорил мужчину к шести годам и двум месяцам лишения свободы в колонии общего режима, отметили в пресс-службе.
Приговор в законную силу не вступил.
В июне в Херсонской области также задержали мужчину
, подозреваемого в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.
В мае в Керчи в гараже 58-летнего местного жителя нашли целый арсенал
взрывоопасных предметов, среди которых – артиллерийские снаряды и авиационная бомба.
