ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается

ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается - РИА Новости Крым, 12.08.2025

ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается

Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и... 12.08.2025

2025-08-12T14:01

2025-08-12T14:01

2025-08-12T13:59

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и сейчас он превышает 61 триллион рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.ВТБ отмечает, что основной фактор роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. И из всего роста рынка в июле более 600 миллиардов пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте составляет 7,5% с начала года.Также сообщается, что в ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, из которых более 10,6 триллиона пришлось на рублевые вложения."Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию", - заключает он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

2025

