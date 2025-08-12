https://crimea.ria.ru/20250812/vtb-trend-na-sberezheniya-u-grazhdan-rossii-prodolzhaetsya-1148669439.html
ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Тренд на сбережения населения продолжается, несмотря на снижение ставок по вкладам, с начала года граждане в совокупности увеличили объем накоплений на 6% и сейчас он превышает 61 триллион рублей, сообщает пресс-служба ВТБ.
"По оценкам ВТБ, в июле портфель пассивов физлиц в российских банках вырос на 793 миллиарда рублей. Тренд на сбережения продолжается, несмотря на снижение ставок. С начала года россияне увеличили объем накоплений на 6% – сейчас он превышает 61 триллион рублей", - говорится в сообщении.
ВТБ отмечает, что основной фактор роста рынка сбережений – вклады в национальной валюте, на которые приходится почти 90% общего прироста рынка в рублях. И из всего роста рынка в июле более 600 миллиардов пришлось именно на рублевые средства. Рост сбережений в национальной валюте составляет 7,5% с начала года.
Также сообщается, что в ВТБ объем пассивов физических лиц с начала года достиг 11,2 триллиона рублей, из которых более 10,6 триллиона пришлось на рублевые вложения.
"Рынок сбережений продолжает рост: хоть и умеренными темпами, но стабильный. С началом цикла смягчения денежно-кредитной политики мы видим, как формируется тренд на поворот в сторону инвестиционных стратегий, способных обеспечить более высокую доходность в долгосрочной перспективе", – отметил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Тем не менее, вклады остаются понятным, доступным и доходным инструментом для накопления средств. И розничные вкладчики, и инвесторы продолжают держать средства в банке и не спешат отказаться от пассивного дохода, который по-прежнему превышает инфляцию", - заключает он.
