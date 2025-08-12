https://crimea.ria.ru/20250812/vtb-podderzhit-spetsialistov-morskoy-otrasli-v-sevastopole-1148671430.html
ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. ВТБ инициировал формирование нового инвестиционного фонда - целевого капитала "Морской путь", который станет источником финансирования научных, образовательных и технологических проектов в морской сфере в Севастопольском государственном университете, сообщает банк.Целевой капитал (эндаумент-фонд) — это форма устойчивой поддержки учебных заведений. Полученные от меценатов средства инвестируются, а прибыль направляется на развитие вуза. Формирование капитала будет происходить совместно с Фондом управления целевым капиталом СевГУ. Поддержка университета осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны подписали на ПМЭФ-2025.Прибыль от инвестиций ежегодно будет направляться на развитие морских компетенций в университете: оснащение лабораторий, поддержку талантливых студентов, открытие новых образовательных программ. На сегодняшний день в структуру университета входят Морской колледж и Морской институт, подготовку специалистов по направлению морского профиля также ведет филиал вуза в Мариуполе.Как отметил председатель правления Фонда управления целевым капиталом СевГУ Евгений Немеринский, идея создания такого целевого капитала начала обсуждаться еще в 2024 году с банком РНКБ."Мы признательны ВТБ за то, что в процессе присоединения крымского банка в 2025 году они не только не отложили этот проект, но и активно включились в его реализацию, привлекая для консультаций Объединенную судостроительную корпорацию. ОСК, входящая в группу ВТБ, является одним из ключевых индустриальных партнеров СевГУ, для которого вуз готовит специалистов", – сказал Немеринский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
"Севастопольский государственный университет — один из крупнейших вузов юга России, ведущий деятельность в сфере морского образования. Здесь готовят специалистов не только для судостроительной отрасли, но и для международного морского права, экономики водного транспорта и других направлений. ВТБ традиционно поддерживает проекты, направленные на развитие науки и образования, и мы гордимся тем, что можем внести вклад в устойчивое будущее региона", — приводятся в сообщении слова управляющего ВТБ в Крыму Сергея Билецкого.
