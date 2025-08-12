https://crimea.ria.ru/20250812/vtb-podderzhit-spetsialistov-morskoy-otrasli-v-sevastopole-1148671430.html

ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе

ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе - РИА Новости Крым, 12.08.2025

ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе

ВТБ инициировал формирование нового инвестиционного фонда - целевого капитала "Морской путь", который станет источником финансирования научных, образовательных... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T15:25

2025-08-12T15:25

2025-08-12T15:25

новости крыма

севастопольский государственный университет (севгу)

втб

студенты

сергей билецкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148670987_0:58:1107:681_1920x0_80_0_0_04d43af454577926a37cb319d1a3611b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. ВТБ инициировал формирование нового инвестиционного фонда - целевого капитала "Морской путь", который станет источником финансирования научных, образовательных и технологических проектов в морской сфере в Севастопольском государственном университете, сообщает банк.Целевой капитал (эндаумент-фонд) — это форма устойчивой поддержки учебных заведений. Полученные от меценатов средства инвестируются, а прибыль направляется на развитие вуза. Формирование капитала будет происходить совместно с Фондом управления целевым капиталом СевГУ. Поддержка университета осуществляется в рамках соглашения о стратегическом партнерстве, которое стороны подписали на ПМЭФ-2025.Прибыль от инвестиций ежегодно будет направляться на развитие морских компетенций в университете: оснащение лабораторий, поддержку талантливых студентов, открытие новых образовательных программ. На сегодняшний день в структуру университета входят Морской колледж и Морской институт, подготовку специалистов по направлению морского профиля также ведет филиал вуза в Мариуполе.Как отметил председатель правления Фонда управления целевым капиталом СевГУ Евгений Немеринский, идея создания такого целевого капитала начала обсуждаться еще в 2024 году с банком РНКБ."Мы признательны ВТБ за то, что в процессе присоединения крымского банка в 2025 году они не только не отложили этот проект, но и активно включились в его реализацию, привлекая для консультаций Объединенную судостроительную корпорацию. ОСК, входящая в группу ВТБ, является одним из ключевых индустриальных партнеров СевГУ, для которого вуз готовит специалистов", – сказал Немеринский.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, севастопольский государственный университет (севгу), втб, студенты, сергей билецкий