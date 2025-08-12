https://crimea.ria.ru/20250812/vstrecha-putina-i-trampa-v-belom-dome-rasskazali-podrobnosti-1148677726.html

Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности

Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Также, по ее словам Левитт, Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины. "За столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта на Украине, заявили в Белом доме, говоря о предстоящем саммите Путина и Трампа", - заявила Левитт.В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль

