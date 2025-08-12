Рейтинг@Mail.ru
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/vstrecha-putina-i-trampa-v-belom-dome-rasskazali-podrobnosti-1148677726.html
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T20:50
2025-08-12T20:55
переговоры
переговоры путина и трампа
владимир путин (политик)
дональд трамп
россия
сша
белый дом
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_78187100c19ef0f4ab0f53dc6e785199.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Также, по ее словам Левитт, Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины. "За столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта на Украине, заявили в Белом доме, говоря о предстоящем саммите Путина и Трампа", - заявила Левитт.В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
https://crimea.ria.ru/20250812/sammit-putina-i-trampa-proydet-v-ankoridzhe---belyy-dom-1148677428.html
россия
сша
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111091/91/1110919183_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_efd46f96625f62ec130113412fdae6df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
переговоры, переговоры путина и трампа, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша, белый дом, новости
Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности

Встреча Путина и Трампа - в Белом доме рассказали подробности

20:50 12.08.2025 (обновлено: 20:55 12.08.2025)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкОфициальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Официальная резиденция президента США - Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Саммит лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа будет сосредоточен на завершении украинского кризиса, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Я думаю, что это обсуждение в пятницу посвящено прекращению войны на Украине", – сказала она в ходе брифинга для журналистов.
Также, по ее словам Левитт, Трамп надеется, что "в будущем" может состояться трехсторонний саммит с участием России, США и Украины.
"За столом переговоров будет представлена только одна сторона конфликта на Украине, заявили в Белом доме, говоря о предстоящем саммите Путина и Трампа", - заявила Левитт.
В Белом доме заявили, что для Трампа честь принять Путина на американской земле, и не исключили возможности визита президента США в Россию в будущем. На вопрос об "обмене территориями" России и Украины в Белом доме отказались отвечать, сославшись на то, что Трамп обсудит это с Путиным.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречи
Трамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – Вэнс
Россия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Японию для участия в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
20:20
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
 
ПереговорыПереговоры Путина и ТрампаВладимир Путин (политик)Дональд ТрампРоссияСШАБелый домНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:15Абдразаков пообещал развивать культуру в Севастополе
22:07В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
21:56Крымская казна пополнилась почти на 19 млрд рублей от приватизации
21:39Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
21:18Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
21:03Киев готовит провокацию для срыва переговоров Путина и Трампа - МО
20:50Встреча Путина и Трампа: в Белом доме рассказали подробности
20:41Житель Херсонской области хранил дома гранты и "огнестрел"
20:20Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
20:03Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
19:55Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
19:42Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
19:28Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
19:12Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
18:49В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
18:20Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
18:14Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
18:09В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
17:41Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
17:33Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы
Лента новостейМолния