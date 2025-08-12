В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда

https://crimea.ria.ru/20250812/v-sevastopole-planiruyut-sobrat-okolo-200-tonn-stolovogo-vinograda-1148673488.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал сезон сбора столового винограда, планируется собрать около 200 тонн. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев рассказал об одном из крупнейших производителей, который находится в селе Родном. Он выращивает 17 сортов винограда, включая Ливию, Преображение, Кишмиш Лучистый, Аркадию и другие. На площади 12 гектаров здесь планируют собрать около 100 тонн.Он отметил, что развитие виноградарства остается одним из приоритетов аграрного сектора региона. В 2025 году на поддержку отрасли выделено свыше 700 млн рублей. Департамент сельского хозяйства разработал новую меру, которая позволит компенсировать затраты на строительство и модернизацию теплиц для выращивания столового винограда. Субсидирование начнется в следующем году.Ранее сообщалось, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал сезон сбора столового винограда, планируется собрать около 200 тонн. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.
"Несмотря на сложные погодные условия этого года, сельскохозяйственные предприятия приступили к уборке урожая. По предварительным оценкам, он составит порядка 200 тонн почти с 60 гектаров", - написал он.
Развожаев рассказал об одном из крупнейших производителей, который находится в селе Родном. Он выращивает 17 сортов винограда, включая Ливию, Преображение, Кишмиш Лучистый, Аркадию и другие. На площади 12 гектаров здесь планируют собрать около 100 тонн.
"Сбор урожая начался на этой неделе с ранних сортов — Ливии и Преображения. Он продолжится до октября, поскольку на плантациях выращиваются сорта с разными сроками созревания — от сверхранних до сверхпоздних. Сбор проводится вручную: каждый работник в день собирает около 200 килограммов винограда", – поделился глава Севастополя.
Он отметил, что развитие виноградарства остается одним из приоритетов аграрного сектора региона. В 2025 году на поддержку отрасли выделено свыше 700 млн рублей. Департамент сельского хозяйства разработал новую меру, которая позволит компенсировать затраты на строительство и модернизацию теплиц для выращивания столового винограда. Субсидирование начнется в следующем году.
Ранее сообщалось
, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".
