В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда

В Севастополе стартовал сезон сбора столового винограда, планируется собрать около 200 тонн. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

2025-08-12

2025-08-12T18:49

2025-08-12T18:07

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148673363_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_13cb3c913b971286ebc1e77c7e3785db.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе стартовал сезон сбора столового винограда, планируется собрать около 200 тонн. Об этом сообщает губернатор города Михаил Развожаев.Развожаев рассказал об одном из крупнейших производителей, который находится в селе Родном. Он выращивает 17 сортов винограда, включая Ливию, Преображение, Кишмиш Лучистый, Аркадию и другие. На площади 12 гектаров здесь планируют собрать около 100 тонн.Он отметил, что развитие виноградарства остается одним из приоритетов аграрного сектора региона. В 2025 году на поддержку отрасли выделено свыше 700 млн рублей. Департамент сельского хозяйства разработал новую меру, которая позволит компенсировать затраты на строительство и модернизацию теплиц для выращивания столового винограда. Субсидирование начнется в следующем году.Ранее сообщалось, что 150 севастопольских вин включены в ежегодный проект Роскачества "Винный гид России".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым: 150 вин из Севастополя вошли в "Винный гид России""Виноград стрессанул": каким будет урожай в Крыму после сюрпризов погодыКакие сорта винограда нужны виноделам Крыма

