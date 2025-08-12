https://crimea.ria.ru/20250812/v-sevastopole-aferisty-stroiteli-pokhitili-37-mln-rubley-u-vkladchikov-1148663328.html

В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница пойдет под суд за участие в преступной схеме и хищение 37 млн рублей у вкладчиков под видом долевого строительства домов. Об этом сообщает прокуратура города СевастополяУстановлено, что женщина являлась участницей преступной группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо. У граждан, которые не знали о преступной деятельности злоумышленников, он приобретал земельные участки, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство. Заведомо осознавая незаконность своих действий, участники преступной группы на указанных участках начали строительство многоквартирных домов.В период с июля 2015 года по апрель 2024 года было похищено более 37 млн рублей у 22 потерпевших, уточнили в ведомстве.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением рассмотрит по существу Ленинский районный суд Севастополя. В отношении остальных трех участников организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в пресс-службе.Ранее в Севастополе трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.Также стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Застройщик украл миллионы у дольщиков в СевастополеТрое жителей Ялты обманули 78 граждан при долевом строительствеВ Севастополе застройщик обманул пайщиков на 21 миллион рублей

