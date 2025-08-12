Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
В Севастополе местная жительница пойдет под суд за участие в преступной схеме и хищение 37 млн рублей у вкладчиков под видом долевого строительства домов. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T10:07
2025-08-12T10:07
севастополь
новости севастополя
закон и право
прокуратура республики крым
мошенничество
хищение
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница пойдет под суд за участие в преступной схеме и хищение 37 млн рублей у вкладчиков под видом долевого строительства домов. Об этом сообщает прокуратура города СевастополяУстановлено, что женщина являлась участницей преступной группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо. У граждан, которые не знали о преступной деятельности злоумышленников, он приобретал земельные участки, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство. Заведомо осознавая незаконность своих действий, участники преступной группы на указанных участках начали строительство многоквартирных домов.В период с июля 2015 года по апрель 2024 года было похищено более 37 млн рублей у 22 потерпевших, уточнили в ведомстве.Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением рассмотрит по существу Ленинский районный суд Севастополя. В отношении остальных трех участников организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в пресс-службе.Ранее в Севастополе трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.Также стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
севастополь
севастополь, новости севастополя, закон и право, прокуратура республики крым, мошенничество, хищение
В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков

В Севастополе аферисты под видом долевого строительства похитили 37 млн у 22 граждан

10:07 12.08.2025
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Московская печатная фабрика Гознака - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Севастополе местная жительница пойдет под суд за участие в преступной схеме и хищение 37 млн рублей у вкладчиков под видом долевого строительства домов. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя
Установлено, что женщина являлась участницей преступной группы, организатор которой в 2015 году зарегистрировал в Севастополе юридическое лицо. У граждан, которые не знали о преступной деятельности злоумышленников, он приобретал земельные участки, на которых разрешено индивидуальное жилищное строительство. Заведомо осознавая незаконность своих действий, участники преступной группы на указанных участках начали строительство многоквартирных домов.
"Находясь в прямом подчинении у руководства <...>, обвиняемая привлекала риэлторов для поиска покупателей, организовала рекламу продажи квартир в строящихся домах, а также заключала с гражданами договоры займов денежных средств под видом их участия в долевом строительстве домов", - говорится в сообщении.
В период с июля 2015 года по апрель 2024 года было похищено более 37 млн рублей у 22 потерпевших, уточнили в ведомстве.
Уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением рассмотрит по существу Ленинский районный суд Севастополя. В отношении остальных трех участников организованной преступной группы уголовные дела выделены в отдельное производство, добавили в пресс-службе.
Ранее в Севастополе трое аферистов обманули вкладчиков на 90 миллионов рублей при строительстве многоквартирного дома. Злоумышленники пойдут под суд по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере, сообщили в городской прокуратуре.
Также стало известно, что житель Омской области отдал севастопольцу 1,1 миллиона рублей за квартиру в жилом доме, который так и не был построен. Фигурант уже находится в местах лишения свободы и теперь еще раз предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве.
СевастопольНовости СевастополяЗакон и правоПрокуратура Республики КрымМошенничествоХищение
 
