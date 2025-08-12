Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА
В результате атаки беспилотника ВСУ в Арзамасском округе Нижегородской области погибли два человека. Один из них скончался на месте, второй – в больнице. Об... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ в Арзамасском округе Нижегородской области погибли два человека. Один из них скончался на месте, второй – в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.В ночь на вторник украинские БПЛА ударили по двум промышленным зонам в Арзамасском округе Нижегородской области. Их целью были промышленные предприятия. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.Во вторник стало известно, что Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области.Кроме того, в Горловке в ДНР четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Супруги погибли при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской областиПятый пострадавший умер в больнице после удара беспилотника по ЛНРПосле массированной атаки загорелась подстанция в Ростовской области
В Нижегородской области погибли два человека после удара украинского БПЛА

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В результате атаки беспилотника ВСУ в Арзамасском округе Нижегородской области погибли два человека. Один из них скончался на месте, второй – в больнице. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В ночь на вторник украинские БПЛА ударили по двум промышленным зонам в Арзамасском округе Нижегородской области. Их целью были промышленные предприятия. Один сотрудник погиб на месте, двое пострадавших доставлены в больницу.
"Ужасно сообщать такое, но один из пострадавших при атаке БПЛА в Арзамасе скончался. Медики сделали все возможное. Мои соболезнования родным и близким, это невосполнимая утрата. Безусловно, окажем семье необходимую помощь", – сказано в сообщении.
Во вторник стало известно, что Пятеро детей от 4 до 16 лет получили ранения в результате удара украинского FPV-дрона по жилому дому в Грайворонском округе Белгородской области.
Кроме того, в Горловке в ДНР четыре ребенка получили ранения средней степени тяжести в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотника украинскими войсками.
