В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-v-dtp-s-avtobusom-pogib-voditel-legkovushki-1148675089.html
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
На автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T18:09
2025-08-12T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
гаи
происшествия
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148674877_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_187bdaee85bbbcc9a59df066b310769c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГАИ Крыма.По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением водителя 1988 года рождения.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки

На трассе Симферополь–Красноперекопск столкнулись легковушка и грузовик

18:09 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГАИ Крыма.
По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением водителя 1988 года рождения.
"В результате ДТП водитель "Лада Ларгус" смертельно травмирован, водитель "МАН" получил травмы различной степени тяжести и доставлен в медицинское учреждение", – уточнили в полиции.
На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.
