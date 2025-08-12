https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-v-dtp-s-avtobusom-pogib-voditel-legkovushki-1148675089.html
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
На автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГАИ Крыма. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T18:09
2025-08-12T18:09
2025-08-12T18:09
ситуация на дорогах крыма
крым
дтп
дтп в крыму и севастополе
новости крыма
гаи
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148674877_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_187bdaee85bbbcc9a59df066b310769c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На автодороге "Симферополь – Красноперекопск – граница с Херсонской областью" произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает ГАИ Крыма.По предварительным данным, водитель автомобиля "Лада Ларгус" 1981 года рождения, двигаясь со стороны Красноперекопска в направлении Симферополя, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "МАН" под управлением водителя 1988 года рождения.На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.Ранее сообщалось, что на дорогах Крыма за минувшую неделю в авариях погибли три человека и пострадали 30, в том числе пятеро детей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человекаДва человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской областиТри человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148674877_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_537ded26ac400df5d494e3c7ceafc74b.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, дтп, дтп в крыму и севастополе, новости крыма, гаи, происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
На трассе Симферополь–Красноперекопск столкнулись легковушка и грузовик