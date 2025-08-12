Рейтинг@Mail.ru
В Крыму мать на протяжении года истязала дочь - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
В Крыму мать на протяжении года истязала дочь - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
В Крыму 42-летняя мать на протяжении года истязала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T11:13
2025-08-12T11:13
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 42-летняя мать на протяжении года истязала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.В ходе следствия установлено, что почти на протяжении года женщина регулярно избивала несовершеннолетнюю дочь и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. При этом о противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после материнских побоев, уточнили в Следкоме.Пострадавшему ребенку оказана необходимая помощь. Ее мать находится под стражей. В связи с ненадлежащем неисполнением обязанностей по воспитанию дочери, решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Сейчас девочка проживает с бабушкой, уточнили в ведомстве.Расследование завершено. Как сообщили в прокуратуре Белогорского района, уголовное дело в отношении матери направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Также в апреле суд Севастополя осудил 37-летнего севастопольца на 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы.
В Крыму мать на протяжении года истязала дочь

В Крыму 42-летнюю мать будут судить за истязание несовершеннолетней дочери

11:13 12.08.2025
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 42-летняя мать на протяжении года истязала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
В ходе следствия установлено, что почти на протяжении года женщина регулярно избивала несовершеннолетнюю дочь и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. При этом о противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после материнских побоев, уточнили в Следкоме.
"Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю завершено расследование уголовного дела в отношении 42-летней жительницы села Русаковка (Белогорский район - ред.). Она обвиняется в истязании ребенка, находящегося в зависимом от нее состоянии, а также в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию дочери ", - говорится в сообщении.
Пострадавшему ребенку оказана необходимая помощь. Ее мать находится под стражей. В связи с ненадлежащем неисполнением обязанностей по воспитанию дочери, решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Сейчас девочка проживает с бабушкой, уточнили в ведомстве.
Расследование завершено. Как сообщили в прокуратуре Белогорского района, уголовное дело в отношении матери направлено в суд.
Ранее сообщалось, что в Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Также в апреле суд Севастополя осудил 37-летнего севастопольца на 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы.
