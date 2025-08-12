https://crimea.ria.ru/20250812/v-krymu-mat-na-protyazhenii-goda-istyazala-doch-1148665953.html

В Крыму мать на протяжении года истязала дочь

В Крыму мать на протяжении года истязала дочь - РИА Новости Крым, 12.08.2025

В Крыму мать на протяжении года истязала дочь

В Крыму 42-летняя мать на протяжении года истязала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и... РИА Новости Крым, 12.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму 42-летняя мать на протяжении года истязала свою несовершеннолетнюю дочь. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.В ходе следствия установлено, что почти на протяжении года женщина регулярно избивала несовершеннолетнюю дочь и другими способами причиняла ей физические и психические страдания. При этом о противоправных действиях матери в полицию сообщила бабушка потерпевшей, когда девочке потребовалась помощь врачей после материнских побоев, уточнили в Следкоме.Пострадавшему ребенку оказана необходимая помощь. Ее мать находится под стражей. В связи с ненадлежащем неисполнением обязанностей по воспитанию дочери, решается вопрос о лишении обвиняемой родительских прав. Сейчас девочка проживает с бабушкой, уточнили в ведомстве.Расследование завершено. Как сообщили в прокуратуре Белогорского района, уголовное дело в отношении матери направлено в суд.Ранее сообщалось, что в Севастополе отец в течение двух лет истязал своего шестилетнего сына. Также в апреле суд Севастополя осудил 37-летнего севастопольца на 3,5 года колонии за систематические истязания трехлетнего сына своей сожительницы.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое граждан Таджикистана заперли в квартире и истязали 16 детей - СКНе кормила и жгла ладони: в Крыму будут судить мать 3-летнего малышаВ Севастополе пьяный сын избил своего престарелого отца

