https://crimea.ria.ru/20250812/v-feodosii-bolshe-50-ulits-i-pereulkov-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-1148669780.html
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T14:18
2025-08-12T14:18
2025-08-12T14:18
феодосия
вода
вода крыма
вода в крыму
отключение воды
отключение воды в крыму
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215465_0:6:1344:762_1920x0_80_0_0_8868149d8a5c02ad59534474559f27ed.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отключение водоснабжения затронет следующие улицы и переулки: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Фонтанный, пл. Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Колодяжного, Панова, Виноградная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/19/1148215465_160:0:1184:768_1920x0_80_0_0_f5006f34f684f7ffb02bdd3efa7109ce.png
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
феодосия, вода, вода крыма, вода в крыму, отключение воды, отключение воды в крыму, новости крыма
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии на сетях
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В Феодосии 12 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение до 17:00 (ориентировочно)", - говорится в сообщении.
Отключение водоснабжения затронет следующие улицы и переулки: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Фонтанный, пл. Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Колодяжного, Панова, Виноградная.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна
. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды
. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: