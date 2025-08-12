https://crimea.ria.ru/20250812/v-feodosii-bolshe-50-ulits-i-pereulkov-ostanutsya-bez-vody-iz-za-avarii-1148669780.html

В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отключение водоснабжения затронет следующие улицы и переулки: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Фонтанный, пл. Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Колодяжного, Панова, Виноградная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На сколько хватит запасов воды в КрымуКрым переходит в вододефицитный период из-за жары – какие перспективыСитуация с водой в Симферополе - грозят ли столице ограничения

