В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма". РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".Отключение водоснабжения затронет следующие улицы и переулки: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Фонтанный, пл. Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Колодяжного, Панова, Виноградная.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях больше 50 улиц и переулков в Феодосии временно останутся без воды. Об этом предупредили в пресс-службе "Воды Крыма".
"В Феодосии 12 августа в связи с аварийно-ремонтными работами на сетях будет ограничено водоснабжение до 17:00 (ориентировочно)", - говорится в сообщении.
Отключение водоснабжения затронет следующие улицы и переулки: Свободы, Советская, Октябрьская, Димитрова, Халтурина, Разина, Пролетарский, Осоавиахима, Неглинная, Назарова, Верхняя, Нахимова, Восточная, Шмидта, Краснобаева, Циолковского, Бульварный, тупик Кирпичный, Тимирязева, Борисова, Поперечная, Форштадский, Потемкина, Очаковская, Очаковский, Гоголя, Чехова, Сейсмическая, Митридатская, Айвазовского, Фонтанный, пл. Фонтанная, Узкий, Фурманова, Адмиральский бульвар, Щорса, Желябова, ул.8-го Марта, Старокарантинная, Новокарантинная, Горького, Партизанская, Еврейская, Комсомольская, Потемкинская, Рабочая, Горная, Колодяжного, Панова, Виноградная.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что ситуация с питьевым водоснабжением в республике стабильна. Гендиректор предприятия "Вода Крыма" Максим Новик отмечал, что сейчас Крым полностью обеспечен запасами воды. Даже несмотря на засушливый период, на полуострове питьевой хватит как минимум до зимы. И это без учета потенциальных осенне-зимних осадков.
