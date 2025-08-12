Рейтинг@Mail.ru
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам - РИА Новости Крым, 12.08.2025
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организованы пункты оказания помощи туристам, задержавшимся в очередях на досмотр, сообщает глава... РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организованы пункты оказания помощи туристам, задержавшимся в очередях на досмотр, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.По его словам, установлены три палатки, где оборудованы места для отдыха, дежурят фельдшеры и при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь.Ранее сообщалось, что в очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон находятся больше тысячи машин, время ожидания около трех часов. Пробка на выезде с полуострова начала образовываться с самого утра.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам

У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам

15:41 12.08.2025 (обновлено: 15:50 12.08.2025)
 
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
© Официальный канал главы администрации города Керчи Олега Каторгина
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организованы пункты оказания помощи туристам, задержавшимся в очередях на досмотр, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.
По его словам, установлены три палатки, где оборудованы места для отдыха, дежурят фельдшеры и при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь.
"Задействованы 30 человек и пять автотранспортных средств. Для удобства воду будут развозить на спецавто, продолжат работу и стационарные точки", – уточнил мэр города.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам
Ранее сообщалось, что в очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон находятся больше тысячи машин, время ожидания около трех часов. Пробка на выезде с полуострова начала образовываться с самого утра.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Крымский мост
15:09Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
 
Крымский мост, Очереди на Крымском мосту, Новости Крыма, Олег Каторгин, Керчь, Транспорт, Новости
 
