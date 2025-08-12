У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
15:41 12.08.2025 (обновлено: 15:50 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организованы пункты оказания помощи туристам, задержавшимся в очередях на досмотр, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.
По его словам, установлены три палатки, где оборудованы места для отдыха, дежурят фельдшеры и при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь.
"Задействованы 30 человек и пять автотранспортных средств. Для удобства воду будут развозить на спецавто, продолжат работу и стационарные точки", – уточнил мэр города.
Ранее сообщалось, что в очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон находятся больше тысячи машин, время ожидания около трех часов. Пробка на выезде с полуострова начала образовываться с самого утра.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
