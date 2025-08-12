https://crimea.ria.ru/20250812/u-krymskogo-mosta-so-storony-kerchi-razvernuli-punkty-pomoschi-avtoturistam-1148672158.html

У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам

У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи организованы пункты оказания помощи туристам, задержавшимся в очередях на досмотр, сообщает глава администрации Керчи Олег Каторгин.По его словам, установлены три палатки, где оборудованы места для отдыха, дежурят фельдшеры и при необходимости могут оказать первую медицинскую помощь.Ранее сообщалось, что в очереди перед досмотровыми пунктами Крымского моста с обеих сторон находятся больше тысячи машин, время ожидания около трех часов. Пробка на выезде с полуострова начала образовываться с самого утра.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

