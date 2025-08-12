https://crimea.ria.ru/20250812/tatarstan-podvergsya-massirovannoy-atake-bespilotnikov-1148668576.html

Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Производственные процессы ни на одном из предприятий не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме, добавили власти. Для Международного аэропорта Казани снят режим "Ковер".По данным Минобороны России, с 09.20 до 10.15 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА

