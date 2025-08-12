Рейтинг@Mail.ru
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/tatarstan-podvergsya-massirovannoy-atake-bespilotnikov-1148668576.html
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T13:01
2025-08-12T13:03
татарстан
атаки всу
новости
новости сво
министерство обороны рф
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131238944_0:92:1280:812_1920x0_80_0_0_c1a23ec925cd35db657e76a11e89737d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Производственные процессы ни на одном из предприятий не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме, добавили власти. Для Международного аэропорта Казани снят режим "Ковер".По данным Минобороны России, с 09.20 до 10.15 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
татарстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/07/1131238944_38:0:1243:904_1920x0_80_0_0_612ecb99e73f153ef85e8c004fc4ecba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
татарстан, атаки всу, новости, новости сво, министерство обороны рф, беспилотник (бпла, дрон)
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ

ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные объекты Татарстана – власти

13:01 12.08.2025 (обновлено: 13:03 12.08.2025)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.
"Республика Татарстан подверглась массированной атаке вражеских БПЛА. Все беспилотные летательные аппараты были направлены на промышленные объекты. В результате атаки погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
Производственные процессы ни на одном из предприятий не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме, добавили власти. Для Международного аэропорта Казани снят режим "Ковер".
По данным Минобороны России, с 09.20 до 10.15 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотников.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани
Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
 
ТатарстанАтаки ВСУНовостиНовости СВОМинистерство обороны РФБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
14:40В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
14:18В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
14:01ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается
13:43В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
13:11Российские войска укрепились на выгодных позициях в зоне СВО
13:01Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут длительнее
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
Лента новостейМолния