Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет.
2025-08-12T13:01
2025-08-12T13:01
2025-08-12T13:03
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Киевский режим предпринял массированную атаку беспилотниками на промышленные объекты Татарстана, в результате погибших и пострадавших нет. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Производственные процессы ни на одном из предприятий не нарушены, все предприятия работают в штатном режиме, добавили власти. Для Международного аэропорта Казани снят режим "Ковер".По данным Минобороны России, с 09.20 до 10.15 мск дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Татарстаном девять вражеских беспилотников.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:25 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью Обломки сбитых беспилотников обнаружили в двух районах Кубани Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛА
Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
ВСУ попытались атаковать беспилотниками промышленные объекты Татарстана – власти
13:01 12.08.2025