https://crimea.ria.ru/20250812/sostoyalsya-telefonnyy-razgovor-putina-s-kim-chen-ynom---kreml-1148677240.html
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T20:03
2025-08-12T20:03
2025-08-12T20:03
владимир путин (политик)
ким чен ын
россия
южная корея
новости
внешняя политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_0:0:3002:1689_1920x0_80_0_0_dd1b686222c72d3647e0d4289aad6a65.jpg
СИФМЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
южная корея
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/09/1122622811_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_85b9ff8fa94b52087882f18c5d192060.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин (политик), ким чен ын, россия, южная корея, новости, внешняя политика, в мире
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль