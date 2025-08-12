Рейтинг@Mail.ru
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИФМЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля.Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль

Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль

СИФМЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с председателем государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыном", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном поделился информацией в контексте предстоящих переговоров с президентом США Дональдом Трампом, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент России также поделился с Ким Чен Ыном информацией в контексте предстоящих переговоров с Президентом США Дональдом Трампом", - говорится в сообщении.
