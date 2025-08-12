https://crimea.ria.ru/20250812/sammit-putina-i-trampa-proydet-v-ankoridzhe---belyy-dom-1148677428.html
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
2025-08-12T20:20
2025-08-12T20:20
2025-08-12T20:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Начало новой эры: почему Путин и Трамп выбрали Аляску местом встречиТрамп хочет прекращения финансирования конфликта на Украине – ВэнсРоссия всегда рада видеть Уиткоффа в Москве – Кремль
20:20 12.08.2025 (обновлено: 20:23 12.08.2025)