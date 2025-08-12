Рейтинг@Mail.ru
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом
Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости Крым, 12.08.2025
переговоры путина и трампа
переговоры
владимир путин (политик)
дональд трамп
россия
сша
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
РИА Новости Крым
Новости
переговоры путина и трампа, переговоры, владимир путин (политик), дональд трамп, россия, сша
Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом

Саммит Путина и Трампа пройдет в Анкоридже - Белый дом

20:20 12.08.2025 (обновлено: 20:23 12.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг — РИА Новости Крым. Саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Анкоридже, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"В пятницу утром президент Трамп отправится через всю страну в Анкоридж на Аляске для двусторонней встречи с президентом России Владимиром Путиным", – сказала она на брифинге для журналистов.
Ранее помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на Аляске.
В минувшую среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.
Формула для достижения определенных договоренностей на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа уже прописана, и Украина не занимает в ней важную роль. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог Андрей Никифоров.
