Российские войска укрепились на выгодных позициях в зоне СВО

Российские войска укрепились на выгодных позициях в зоне СВО

Ряды украинской армии за сутки поредели на 1415 боевиков, также противник потерял 14 складов с боеприпасами и материально-техническими средствами и 17 станций... РИА Новости Крым, 12.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Ряды украинской армии за сутки поредели на 1415 боевиков, также противник потерял 14 складов с боеприпасами и материально-техническими средствами и 17 станций РЭБ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" истощили силы противника в районе пяти населенных пунктов Сумской области. Также на Харьковском направлении нанесено поражение украинским подразделениям возле трех населенных пунктов.На этом участке ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, боевую бронемашину, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и три склада боеприпасов.Подразделения группировки войск "Запад" укрепились на более выгодных рубежах и позициях и нанесли поражение ВСУ возле пяти населенных пунктов на Харьковщине и трех на территории ДНР.ВСУ потеряли до 215 боевиков, танк, две британские боевые бронемашины, 13 автомобилей, три артиллерийских орудия, в том числе два производства стран НАТО. Уничтожены шесть станций РЭБ и два склада боеприпасов.Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике противника у восьми населенных пунктов ДНР.Подразделения группировки войск "Центр" также улучшили положение по переднему краю. Враг разгромлен в районе восьми населенных пунктов на территории ДНР и одного - на Днепропетровщине.Потери украинских вооруженных формирований превысили на этой линии фронта 365 боевиков, также сожжены шесть автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и две станции РЭБ.Подразделения группировки войск "Восток" продавили оборону боевиков, разбил их в районах трех населенных пунктов ДНР, одного - в Днепропетровской области и трех в Запорожской.Суточные потери украинских подразделений на этом участке превысили 270 боевиков, также уничтожены два склада боеприпасов, боевая бронемашина, 10 автомобилей и шесть артиллерийских орудий. Выведена из строя станция РЭБ.Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение украинским формированиям в окрестностях двух сел в Запорожской области и трех - в Херсонской.По информации Минобороны РФ, уничтожено свыше 125 украинских боевиков, боевая бронемашина, 21 автомобиль, три орудия полевой артиллерии, в том числе полученные Киевом из США, восемь станций РЭБ, а также пять складов: по два с боеприпасами и материальными средствами и один с горюче-смазочными материалами.Также в сводке Минобороны РФ за вторник сообщается, что российские военные за сутки ударили по оборонному предприятию на Украине, центру подготовки подразделений ВСУ и другим военным объектам.Украинская армия за сутки лишилась еще 1335 солдат, потеряла очередной населенный пункт в ДНР и западное оружие в боях зоны спецоперации. Об успехах Вооруженных сил России за сутки сообщили в Минобороны.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Черным морем, Москвой и другими регионами России сбиты 20 БПЛАКиев теряет боеприпасы и средства связи по всей линии фронта СВОРоссийские военные ударили по объектам газотранспортной системы Украины

