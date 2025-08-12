https://crimea.ria.ru/20250812/priblizhayut-pobedu-aksenov-pozdravil-letchikov-rossii-s-dnem-vvs-1148661441.html
"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Героические страницы истории Военно-Воздушных сил России продолжают писать и сегодня на фронтах СВО отважные летчики, а также конструкторы и обсуживающие авиатехнику специалисты. Все они приближают Победу. Об этом в своем поздравлении военнослужащим с профессиональным праздником, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что история ВВС, продолжает создаваться сегодня не только на фронтах СВО, но и "в конструкторских бюро, на предприятиях, выпускающих лучшие в мире самолеты, в учебных заведениях, где готовят пилотов и высококлассных специалистов, обслуживающих современную авиационную технику".Глава Крыма поздравил личный состав, ветеранов ВВС и всех, кто связан с военной авиацией, с профессиональным праздником, пожелав "крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов в служении Отечеству", гордостью и силой которого, по его словам, являются Военно-Воздушные силы России.Ранее в этот день министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС, сообщил, что за время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации.День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Авиация ВВС включает дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Героические страницы истории Военно-Воздушных сил России продолжают писать и сегодня на фронтах СВО отважные летчики, а также конструкторы и обсуживающие авиатехнику специалисты. Все они приближают Победу. Об этом в своем поздравлении военнослужащим с профессиональным праздником, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
"Наши летчики решают сложные и масштабные боевые задачи, наносят сокрушительные удары по врагу на передовой и в тылу, проявляют высокий профессионализм, мужество и героизм, приближают Победу", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что история ВВС, продолжает создаваться сегодня не только на фронтах СВО, но и "в конструкторских бюро, на предприятиях, выпускающих лучшие в мире самолеты, в учебных заведениях, где готовят пилотов и высококлассных специалистов, обслуживающих современную авиационную технику".
Глава Крыма поздравил личный состав, ветеранов ВВС и всех, кто связан с военной авиацией, с профессиональным праздником, пожелав "крепкого здоровья, благополучия, чистого неба и новых успехов в служении Отечеству", гордостью и силой которого, по его словам, являются Военно-Воздушные силы России.
Ранее в этот день министр обороны Андрей Белоусов, поздравляя военнослужащих и ветеранов со 113-й годовщиной образования ВВС, сообщил
, что за время проведения специальной военной операции 33 военнослужащих летного состава Военно-воздушных сил РФ удостоены высшей награды – звания Героя Российской Федерации.
День Военно-воздушных сил России отмечается ежегодно 12 августа в соответствии с Указом президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Авиация ВВС включает дальнюю, фронтовую, военно-транспортную и армейскую авиацию, которые, в свою очередь, имеют в составе бомбардировочную, штурмовую, истребительную, разведывательную, транспортную и специальную авиацию.
