https://crimea.ria.ru/20250812/pozhar-vozle-marsianskogo-ozera-v-krymu-vyros-v-tri-raza-1148672668.html

Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза

Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза

Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T15:57

2025-08-12T15:57

2025-08-12T15:57

крым

новости крыма

пожар

бахчисарайский район

происшествия

гу мчс рф по республике крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1b/1148280903_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_29617017d4fb976961c216faac0cbaf5.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике.Пожар в селе Скалистое близ Марсианского озера вспыхнул во вторник днем. Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода.В тушении задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

бахчисарайский район

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, пожар, бахчисарайский район, происшествия, гу мчс рф по республике крым