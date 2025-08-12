https://crimea.ria.ru/20250812/pozhar-vozle-marsianskogo-ozera-v-krymu-vyros-v-tri-raza-1148672668.html
Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза
Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза
Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике.Пожар в селе Скалистое близ Марсианского озера вспыхнул во вторник днем. Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода.В тушении задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзени ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза
Пожар в Бахчисарайском районе Крыма локализовали на площади 3,5 гектара