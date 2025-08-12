Рейтинг@Mail.ru
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике.Пожар в селе Скалистое близ Марсианского озера вспыхнул во вторник днем. Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода.В тушении задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности.
Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза

Пожар в Бахчисарайском районе Крыма локализовали на площади 3,5 гектара

15:57 12.08.2025
 
© МЧС Республики Крым
Лесной пожар
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Пожар в селе Скалистое Бахчисарайского района Крыма локализован на площади 3,5 гектара, сообщает Главное управление МЧС России по республике.
Пожар в селе Скалистое близ Марсианского озера вспыхнул во вторник днем. Пожарные работают в труднодоступной местности, им помогают специалисты лесоохотничьего хозяйства. Тушение осложняет жаркая и ветреная погода.
"Пожар в Скалистом локализован на площади 3,5 га", - говорится в сообщении.
В тушении задействованы более 160 специалистов и 24 единицы техники. Аэромобильная группировка ГУ МЧС России по Республике Крым и вертолет ведомства Ми-8 находятся в готовности.
