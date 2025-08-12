https://crimea.ria.ru/20250812/pervye-v-strane-v-krymu-zalozhat-gektar-tsennoy-dushitsy-1148672567.html

Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы

Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы

В Белогорском районе полуострова крымские ученые вырастили душицу для промышленного производства этой культуры в перспективе. Об этом в комментарии РИА Новости... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12

2025-08-12T17:33

2025-08-12T17:33

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе полуострова крымские ученые вырастили душицу для промышленного производства этой культуры в перспективе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.Крым стал первым в стране, где планируется развернуть промышленное выращивание душицы, "можно будет размножать ее десятками, сотнями гектаров для того, чтобы перерабатывать и производить тот продукт, который сегодня очень нужен животноводству", уточнил директор.По его словам, фитобиотик карвакрол, который содержится в душице, используется в животноводстве, и все эти десятилетия его закупки велись в Германии, Италии, но теперь "иностранное замещаем отечественным".Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких рассказала, что карвакрол по силе действия сравним с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.По ее словам, в институт обращались сельхозтоваропроизводители, которые хотели бы получать порядка 200 килограммов эфирного масла душицы в месяц, для этого нужно вырастить порядка 20 гектаров полей.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

