Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Белогорском районе полуострова крымские ученые вырастили душицу для промышленного производства этой культуры в перспективе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.Крым стал первым в стране, где планируется развернуть промышленное выращивание душицы, "можно будет размножать ее десятками, сотнями гектаров для того, чтобы перерабатывать и производить тот продукт, который сегодня очень нужен животноводству", уточнил директор.По его словам, фитобиотик карвакрол, который содержится в душице, используется в животноводстве, и все эти десятилетия его закупки велись в Германии, Италии, но теперь "иностранное замещаем отечественным".Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких рассказала, что карвакрол по силе действия сравним с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве.По ее словам, в институт обращались сельхозтоваропроизводители, которые хотели бы получать порядка 200 килограммов эфирного масла душицы в месяц, для этого нужно вырастить порядка 20 гектаров полей.Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму, этому способствуют климатические условия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым.
В Белогорском районе полуострова крымские ученые вырастили душицу для промышленного производства этой культуры в перспективе. Об этом в комментарии РИА Новости Крым
рассказал директор Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма Владимир Паштецкий.
"Мы сами, из своего сорта, по новой технологии, которой не было в стране, за два с половиной месяца вырастили один гектар маточника (участок, где растут семенники или саженцы растений - ред.) душицы, которая обладает высоким, до 80 процентов, содержанием природного антибиотика – карвакрола (органическое соединение, обладает бактерицидными и инсектицидными свойствами)", - сказал Паштецкий, отметив, что ценную культуру будут выращивать на полях в Белогорском районе.
Крым стал первым в стране, где планируется развернуть промышленное выращивание душицы, "можно будет размножать ее десятками, сотнями гектаров для того, чтобы перерабатывать и производить тот продукт, который сегодня очень нужен животноводству", уточнил директор.
По его словам, фитобиотик карвакрол, который содержится в душице, используется в животноводстве, и все эти десятилетия его закупки велись в Германии, Италии, но теперь "иностранное замещаем отечественным".
"Сегодня стране нужно до 200 тонн эфирного масла душицы. Конечно, гектар — это очень мало. Нужно выращивать десятки и сотни гектаров этой культуры. И первым шагом к этому стал маточник, который мы высаживаем в Крыму. Это нужно не просто для Крыма или юга России, а для всей страны, потому что животноводы всей страны, от Владивостока до Калининграда, сейчас покупают импортное. Но будут покупать наше, отечественное, произведенное из нашего сорта душицы", - добавил Паштецкий.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" старший научный сотрудник селекционно-семеноводческого центра эфиромасличных культур НИИ сельского хозяйства Крыма Елена Мягких рассказала, что карвакрол по силе действия сравним с синтетическими антибиотиками. Именно этот природный фитобиотик может стать альтернативой запрещенным с марта 2025 года антибиотикам в животноводстве
По ее словам, в институт обращались сельхозтоваропроизводители, которые хотели бы получать порядка 200 килограммов эфирного масла душицы в месяц, для этого нужно вырастить порядка 20 гектаров полей.
Эфиромасличные культуры хорошо приспособлены к крымским условиям, не требуют орошения. В России эфиромасличная отрасль более всего развита в Крыму
, этому способствуют климатические условия.
