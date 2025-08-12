https://crimea.ria.ru/20250812/na-pozhare-v-mnogoetazhke-spaseny-16-chelovek-i-evakuirovany-24-1148673082.html
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24 - РИА Новости Крым, 12.08.2025
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T17:05
2025-08-12T17:05
2025-08-12T17:06
россия
ростовская область
пожар
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_95c608cf79966b33a2de0e0846bffa14.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Возгорание произошло в городе Аксае, в квартире на четвертом этаже. Горящие комнаты успели покинуть родители с тремя детьми. Огонь на 60 квадратах ликвидировали 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России, добавили в ведомстве.В конце июля один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенокКурила в постели: на пожаре в симферопольской многоэтажке погибла женщинаИз-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
россия
ростовская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/06/1142433027_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6dc417ad9e4202c9606c2823e488c669.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, ростовская область, пожар, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, новости
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
В Ростовской области на пожаре в многоэтажке спасены 16 жильцов и еще 24 эвакуированы
17:05 12.08.2025 (обновлено: 17:06 12.08.2025)