На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24 - РИА Новости Крым, 12.08.2025
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24 - РИА Новости Крым, 12.08.2025
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Возгорание произошло в городе Аксае, в квартире на четвертом этаже. Горящие комнаты успели покинуть родители с тремя детьми. Огонь на 60 квадратах ликвидировали 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России, добавили в ведомстве.В конце июля один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенокКурила в постели: на пожаре в симферопольской многоэтажке погибла женщинаИз-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек
На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24

В Ростовской области на пожаре в многоэтажке спасены 16 жильцов и еще 24 эвакуированы

17:05 12.08.2025 (обновлено: 17:06 12.08.2025)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Возгорание произошло в городе Аксае, в квартире на четвертом этаже. Горящие комнаты успели покинуть родители с тремя детьми.

"Еще 24 человека эвакуировали. В городе Аксае огонь вспыхнул на четвертом этаже многоэтажки. Из горящей квартиры успели выйти родители с тремя детьми. К сожалению, двое детей госпитализированы", - говорится в сообщении.

Огонь на 60 квадратах ликвидировали 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России, добавили в ведомстве.
В конце июля один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.
