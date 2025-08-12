https://crimea.ria.ru/20250812/na-pozhare-v-mnogoetazhke-spaseny-16-chelovek-i-evakuirovany-24-1148673082.html

На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24

На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24

На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. На пожаре в Ростовской области спасены 16 жильцов многоэтажки, еще 24 человека эвакуированы. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.Возгорание произошло в городе Аксае, в квартире на четвертом этаже. Горящие комнаты успели покинуть родители с тремя детьми. Огонь на 60 квадратах ликвидировали 70 специалистов и 25 единиц спецтехники. Обстоятельства произошедшего устанавливают дознаватели МЧС России, добавили в ведомстве.В конце июля один человек погиб в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в поселке Молодежное под Симферополем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе горит многоэтажка – спасен ребенокКурила в постели: на пожаре в симферопольской многоэтажке погибла женщинаИз-за пожара в многоэтажке Симферополя эвакуировали 17 человек

