Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
2025-08-12T12:18
2025-08-12T12:18
2025-08-12T12:18
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, проезда ожидают больше 1000 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани прохождения досмотра ожидают 63 транспортных средства.По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон. Уже в 9 часов пробка выросла почти до 800 машин на въезд и выезд из Крыма. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста. Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
