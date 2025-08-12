Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, проезда ожидают больше 1000 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани прохождения досмотра ожидают 63 транспортных средства.По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон. Уже в 9 часов пробка выросла почти до 800 машин на въезд и выезд из Крыма. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста. Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Крымский мост сейчас работает штатно, проезда ожидают больше 1000 транспортных средств. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 951 транспортное средство. Время ожидания около трех часов", – говорится в сообщении по состоянию на 12.00.
Со стороны Тамани прохождения досмотра ожидают 63 транспортных средства.
По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон. Уже в 9 часов пробка выросла почти до 800 машин на въезд и выезд из Крыма.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста. Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Лента новостейМолния