Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Больше 1000 машин со стороны Керчи по состоянию на 21 часов вечера ожидают проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С утра во вторник проезда с обеих сторон на Крымский мост ждали 360 автомобилей. К 15 часам со стороны Керчи скопилось больше 1200 машин.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Крыму резко выросло бронирование отелейВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм

