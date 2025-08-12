Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника
Больше 1000 машин со стороны Керчи по состоянию на 21 часов вечера ожидают проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T21:18
2025-08-12T21:18
ситуация на дорогах крыма
очереди на крымском мосту
крымский мост
новости крыма
транспорт
керчь
керченский пролив
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Больше 1000 машин со стороны Керчи по состоянию на 21 часов вечера ожидают проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.С утра во вторник проезда с обеих сторон на Крымский мост ждали 360 автомобилей. К 15 часам со стороны Керчи скопилось больше 1200 машин.На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь.На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяетсяВ Крыму резко выросло бронирование отелейВ Крыму вырос спрос на премиум-туризм
https://crimea.ria.ru/20250812/kak-na-krymskom-mostu-rabotayut-punkty-pomoschi-avtoturistam---reportazh-1148674400.html
крымский мост
керчь
керченский пролив
тамань
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
очереди на крымском мосту, крымский мост, новости крыма, транспорт, керчь, керченский пролив, тамань
Крымский мост сейчас: обстановка к вечеру вторника

Крымский мост сейчас - в очереди со стороны Керчи находятся 1019 транспортных средств

21:18 12.08.2025
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский
По Крымскому мосту возобновлено движение - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Больше 1000 машин со стороны Керчи по состоянию на 21 часов вечера ожидают проезда к досмотровым пунктам перед Крымским мостом. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.

"По состоянию на 21 часов в очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1019 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", – сказано в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра нет, добавили в Telegram-канале оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
С утра во вторник проезда с обеих сторон на Крымский мост ждали 360 автомобилей. К 15 часам со стороны Керчи скопилось больше 1200 машин.
На автоподходах к Крымскому мосту со стороны Керчи развернули пункты оказания помощи автотуристам. Это три большие палатки, которые находятся рядом с постом МЧС недалеко от развязки на ЖД станцию "Керчь Южная". Здесь не только можно взять воды, зарядить телефон, но и воспользоваться комнатой матери и ребенка, получить медпомощь.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
В Крыму резко выросло бронирование отелей
В Крыму вырос спрос на премиум-туризм
Ситуация на дорогах КрымаОчереди на Крымском мостуКрымский мостНовости КрымаТранспортКерчьКерченский проливТамань
 
