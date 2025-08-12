Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, ждать проезда приходится около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T09:08
2025-08-12T09:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
крым
новости крыма
керчь
тамань
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, ждать проезда приходится около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани перед досмотровыми комплексами стоят 83 транспортных средства. По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
крым
керчь
тамань
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, крым, новости крыма, керчь, тамань
Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь

На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят более 700 транспортных средств

09:08 12.08.2025 (обновлено: 09:09 12.08.2025)
 
© РИА Новости КрымОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, ждать проезда приходится около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 710 транспортных средств. Время ожидания около трех часов", - говорится в сообщении.
Со стороны Тамани перед досмотровыми комплексами стоят 83 транспортных средства.
По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон.
На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортКрымНовости КрымаКерчьТамань
 
