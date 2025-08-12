Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь

https://crimea.ria.ru/20250812/krymskiy-most---so-storony-kerchi-bolshaya-ochered-1148661844.html
На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, ждать проезда приходится около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации
2025-08-12T09:08
2025-08-12T09:08
2025-08-12T09:09
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту выросла очередь со стороны Керчи, ждать проезда приходится около трех часов. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Со стороны Тамани перед досмотровыми комплексами стоят 83 транспортных средства. По состоянию на 6 утра вторника проезда ждали 369 авто с обеих сторон. На Крымском мосту действуют повышенные меры безопасности, любое транспортное средство и багаж подлежат проверке. Организованы 110 пунктов досмотра с обеих сторон моста.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
2025
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/07/1148553896_88:0:988:675_1920x0_80_0_0_85bf4654d38259fd83cee39ec4827a41.jpg
На Крымском мосту в очереди со стороны Керчи стоят более 700 транспортных средств
09:08 12.08.2025 (обновлено: 09:09 12.08.2025)