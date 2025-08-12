Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания

https://crimea.ria.ru/20250812/krymskiy-most---aktualnye-dannye-po-ocheredyam-i-vremeni-ozhidaniya-1148670748.html
На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди больше 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди больше 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
