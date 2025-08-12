Рейтинг@Mail.ru
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудник ДПС ГИБДД в Крыму - РИА Новости, 1920
Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20250812/krymskiy-most---aktualnye-dannye-po-ocheredyam-i-vremeni-ozhidaniya-1148670748.html
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди больше 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T15:09
2025-08-12T15:09
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
керчь
тамань
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:398:1161:1051_1920x0_80_0_0_01606512f11a75dcd27e9b4f3436cbe5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди больше 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен.Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь &gt;&gt;&gt;&gt;Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крымский мост
керчь
тамань
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/0e/1132092106_0:264:1161:1135_1920x0_80_0_0_2b7d1cd10ba5402d555185a63817cb77.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, керчь, тамань, крым, новости крыма
Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания

На Крымском мосту огромная очередь со стороны Керчи

15:09 12.08.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваКрымский мост
Крымский мост
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. На Крымском мосту со стороны Керчи в очереди больше 1200 машин. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1253 транспортных средства. Время ожидания составляет более трех часов", - говорится в сообщении.
При этом со стороны Краснодарского края проезд свободен.
Добраться в Крым с материка можно и по сухопутному коридору через новые регионы РФ. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Самую актуальную и полезную информацию о том, как быстрее пройти досмотр на Крымском мосту и что нужно при этом учесть, собрали здесь >>>>
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах КрымаКрымский мостОчереди на Крымском мостуТранспортЛогистикаКерчьТаманьКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:09Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
14:40В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
14:18В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
14:01ВТБ: тренд на сбережения у граждан России продолжается
13:43В Крыму мобильный интернет будут отключать на несколько часов или дней
13:11Российские войска укрепились на выгодных позициях в зоне СВО
13:01Татарстан подвергся массированной атаке беспилотников ВСУ
12:55Двух подростков задержали за поджог тепловоза в Орле
12:48В Севастополе отключения мобильного интернета станут длительнее
12:38Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом
12:24Войска России нанесли удар по центру подготовки ВСУ
12:18Крымский мост сейчас: в очереди стоят больше 1000 машин
12:04В России предотвратили более 170 терактов с начала года
11:51В Сакском районе Крыма введена угроза ЧС из-за засухи
11:13В Крыму мать на протяжении года истязала дочь
10:5625 лет со дня трагедии: в Севастополе почтили память экипажа АПЛ "Курск"
10:47Участники обороны Крыма и еще 6 регионов могут получить статус ветерана
10:2260 кг взрывчатки в машине: агент СБУ хотел убить военного в Подмосковье 1:50
10:16На поддержку аграриев Крыма выделят еще 160 миллионов рублей
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
Лента новостейМолния