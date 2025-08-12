https://crimea.ria.ru/20250812/krymskie-rabotodateli-popali-v-reestr-nedobrosovestnykh-1148658396.html
В Крыму нашли недобросовестных работодателей
В Крыму нашли недобросовестных работодателей - РИА Новости Крым, 12.08.2025
В Крыму нашли недобросовестных работодателей
Около десяти представителей крымского бизнеса оказались в Реестре недобросовестных работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой... РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T08:26
2025-08-12T08:26
2025-08-12T08:39
уфнс россии по республике крым
роман наздрачев
крым
бизнес
крымский бизнес
налоги
трудовой кодекс
новости крыма
экономика
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_18c37fdcaecb142464006fed7d272e3e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около десяти представителей крымского бизнеса оказались в Реестре недобросовестных работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По словам Наздрачева, Реестр недобросовестных работодателей - это общедоступный федеральный ресурс, куда, начиная с 1 января 2025 года, включаются налогоплательщики, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Данные нарушения выявляются в ходе проверки субъектов предпринимательства территориальными органами Роструда и прокуратуры. В список вносят тех, кто нарушает права работников – платит зарплату ниже МРОТ или оформляет их по гражданско-правовому договору, чтобы сэкономить на налогах.Ранее на заседании сессии Госсовета РК Наздрачев заявлял, что вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета.По самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 годуСколько заработал Крым за полгодаЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/0a/16/1118857417_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8223f6a7c9bc90d431030c2458b1ccfe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
уфнс россии по республике крым, роман наздрачев, крым, бизнес, крымский бизнес, налоги, трудовой кодекс, новости крыма, экономика, экономика крыма
В Крыму нашли недобросовестных работодателей
Порядка десяти крымских бизнесменов попали в Реестр недобросовестных работодателей
08:26 12.08.2025 (обновлено: 08:39 12.08.2025)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около десяти представителей крымского бизнеса оказались в Реестре недобросовестных работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.
"На конец июля в перечне содержатся уже 240 записей с названиями организаций и именами предпринимателей, из них около 10 – крымские налогоплательщики. И поверьте, кто не услышит замечания и не исправит ситуацию, совсем скоро также окажется в данном Реестре", - заявил он.
По словам Наздрачева, Реестр недобросовестных работодателей - это общедоступный федеральный ресурс, куда, начиная с 1 января 2025 года, включаются налогоплательщики, у которых были выявлены факты нелегальной занятости.
Данные нарушения выявляются в ходе проверки субъектов предпринимательства территориальными органами Роструда и прокуратуры. В список вносят тех, кто нарушает права работников – платит зарплату ниже МРОТ или оформляет их по гражданско-правовому договору, чтобы сэкономить на налогах.
"Нарушителям грозят дополнительные проверки, потеря господдержки и репутационные риски. Потенциальным работникам Реестр помогает понять, стоит ли устраиваться на работу в ту или иную компанию. Зато честным предпринимателям дает шанс конкурировать на равных, не теряя сотрудников из-за демпинга со стороны "серых" коллег", - пояснил руководитель налоговой службы региона.
Ранее на заседании сессии Госсовета РК Наздрачев заявлял, что вывод заработной платы из тени
является главным фактором роста доходов крымского бюджета.
По самым скромным подсчетам, теневая занятость
в Крыму минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: