В Крыму нашли недобросовестных работодателей

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Около десяти представителей крымского бизнеса оказались в Реестре недобросовестных работодателей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым Роман Наздрачев.По словам Наздрачева, Реестр недобросовестных работодателей - это общедоступный федеральный ресурс, куда, начиная с 1 января 2025 года, включаются налогоплательщики, у которых были выявлены факты нелегальной занятости. Данные нарушения выявляются в ходе проверки субъектов предпринимательства территориальными органами Роструда и прокуратуры. В список вносят тех, кто нарушает права работников – платит зарплату ниже МРОТ или оформляет их по гражданско-правовому договору, чтобы сэкономить на налогах.Ранее на заседании сессии Госсовета РК Наздрачев заявлял, что вывод заработной платы из тени является главным фактором роста доходов крымского бюджета.По самым скромным подсчетам, теневая занятость в Крыму минимум 70 тысяч человек. По информации крымских налоговиков, не платят со своей заработной платы налоги в Крыму около 200 тысяч человек, отмечал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На кого в Крыму налоговики обратят пристальное внимание в 2025 годуСколько заработал Крым за полгодаЗа какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму

