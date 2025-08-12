https://crimea.ria.ru/20250812/krymchane-stali-prizerami-chempionata-rossii-po-tyazheloy-atletike-1148670078.html
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
Спортсмены из Крыма стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщают в министерстве спорта РК. РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщают в министерстве спорта РК.От республики на соревнования отправились два атлета – Геворг Серобян и Дарья Рябова. По итогам выступлений спортсмены завоевали несколько наград в разных дисциплинах.Дарья Рябова завоевала "бронзу" в рывке 90 кг, "серебро" в толчке 117 кг и второе место в сумме двоеборья 207 кг.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спортСпорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуКакие виды спорта популярны в Крыму
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
