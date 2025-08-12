Рейтинг@Mail.ru
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/krymchane-stali-prizerami-chempionata-rossii-po-tyazheloy-atletike-1148670078.html
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
Спортсмены из Крыма стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщают в министерстве спорта РК. РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T19:12
2025-08-12T18:53
новости
новости севастополя
спорт
улан-удэ
крым
новости крыма
минспорта крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148669956_0:68:720:473_1920x0_80_0_0_9110f20405483fcf2c4c3ba888b3312d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщают в министерстве спорта РК.От республики на соревнования отправились два атлета – Геворг Серобян и Дарья Рябова. По итогам выступлений спортсмены завоевали несколько наград в разных дисциплинах.Дарья Рябова завоевала "бронзу" в рывке 90 кг, "серебро" в толчке 117 кг и второе место в сумме двоеборья 207 кг.Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спортСпорт для всех: как стать паралимпийцем в КрымуКакие виды спорта популярны в Крыму
улан-удэ
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/0c/1148669956_0:0:720:540_1920x0_80_0_0_36d5227bb2e43490065c4381cdb43d2b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, новости севастополя, спорт, улан-удэ, крым, новости крыма, минспорта крыма
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике

Крымские спортсмены завоевали золото и бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике

19:12 12.08.2025
 
© Минспорта КрымаКрымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
© Минспорта Крыма
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Спортсмены из Крыма стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике, который проходит в Санкт-Петербурге, сообщают в министерстве спорта РК.
От республики на соревнования отправились два атлета – Геворг Серобян и Дарья Рябова. По итогам выступлений спортсмены завоевали несколько наград в разных дисциплинах.
"Геворг Серобян занял первое место в рывке 155 кг и третье место в сумме двоеборья 332 кг", – рассказали в министерстве.
Дарья Рябова завоевала "бронзу" в рывке 90 кг, "серебро" в толчке 117 кг и второе место в сумме двоеборья 207 кг.
© Минспорта КрымаКрымские спортсмены завоевали золото и бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике
Крымские спортсмены завоевали золото и бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике
© Минспорта Крыма
Крымские спортсмены завоевали золото и бронзу чемпионата России по тяжелой атлетике
Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк заявил, что в Крыму развитию массового спорта уделяется приоритетное внимание. Говоря о достижениях крымских спортсменов, он отметил, что этом году они завоевали 1395 медалей, из которых 463 — золотые.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Спорткомплексы и бассейны: как в Крыму развивается массовый спорт
Спорт для всех: как стать паралимпийцем в Крыму
Какие виды спорта популярны в Крыму
 
НовостиНовости СевастополяСпортУлан-УдэКрымНовости КрымаМинспорта Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:03Состоялся телефонный разговор Путина с Ким Чен Ыном - Кремль
19:55Крым станет круглогодичным курортом: турпоток растет и сезон расширяется
19:42Пятеро детей ранены при ударе украинского дрона в Белгородской области
19:28Четверо детей пострадали при атаке ВСУ на Горловку
19:12Крымчане стали призерами чемпионата России по тяжелой атлетике
18:49В Севастополе планируют собрать около 200 тонн столового винограда
18:20Как на Крымском мосту работают пункты помощи автотуристам - ВИДЕО
18:14Дым над ЗАЭС: что происходит на после атаки ВСУ
18:09В Крыму в ДТП с автобусом погиб водитель легковушки
17:41Инфляция в России по итогам года может составить 6-7% - Путин
17:33Первые в стране: в Крыму заложат гектар ценной душицы
17:26Цены на бензин в России вновь обновили исторический рекорд
17:05На пожаре в многоэтажке спасены 16 человек и эвакуированы 24
17:01Молдавская оппозиция объявила о массовой акции гражданского неповиновения
15:57Пожар возле Марсианского озера в Крыму вырос в три раза
15:41У Крымского моста со стороны Керчи развернули пункты помощи автотуристам
15:25ВТБ поддержит специалистов морской отрасли в Севастополе
15:09Крымский мост - актуальные данные по очередям и времени ожидания
14:40В Крыму у Марсианского озера вспыхнул сухостой
14:18В Феодосии больше 50 улиц и переулков останутся без воды из-за аварии
Лента новостейМолния