Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
2025-08-12T00:01
2025-08-12T00:01
2025-08-11T15:55
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +19…24", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.
