https://crimea.ria.ru/20250812/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-vo-vtornik-azorskiy-antitsiklon-1148644270.html

Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон

Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 11.08.2025

Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон

Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.08.2025

2025-08-12T00:01

2025-08-12T00:01

2025-08-11T15:55

крым

крымский гидрометцентр

погода в крыму

крымская погода

новости крыма

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_191238eb6f95d92273398381f6363f2d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

крым

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия