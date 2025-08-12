Рейтинг@Mail.ru
Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/kakuyu-pogodu-prineset-v-krym-vo-vtornik-azorskiy-antitsiklon-1148644270.html
Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон - РИА Новости Крым, 11.08.2025
Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 11.08.2025
2025-08-12T00:01
2025-08-11T15:55
крым
крымский гидрометцентр
погода в крыму
крымская погода
новости крыма
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340402_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_191238eb6f95d92273398381f6363f2d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
крым
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/07/1e/1148340402_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_166396c47c52eac2e1e3054ab709ead9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, крымский гидрометцентр, погода в крыму, крымская погода, новости крыма, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия
Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон

В Крыму во вторник ожидается до 30 градусов тепла

00:01 12.08.2025
 
© РИА Новости КрымУлица в Алупке
Улица в Алупке - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг - РИА Новости Крым. Во вторник юго-восточная периферия Азорского антициклона принесет в Крым комфортную погоду без осадков, сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +14…19, на побережье до +23; днем +25…30, в горах +19…24", - отметили синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15...17, днем +28...30.
В Севастополе малооблачно. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +18...20, днем +26...28.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +21...23, днем +28...30 градусов.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
КрымКрымский гидрометцентрПогода в КрымуКрымская погодаНовости КрымаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
22:51Заявления Трампа и пожар на 450 гектарах в Крыму – главное за день
22:23Из-за жары могут образовываться тромбы – предупреждение кардиолога
22:06Смотрите наверх: Венера и Юпитер подошли максимально близко друг к другу
21:39Встреча Путина и Трампа на Аляске: что будут решать президенты
21:18На Камчатке произошло новое мощное землетрясение
21:02За какими переводами с карты на карту следит налоговая в Крыму
20:41Трамп сделал заявление о предстоящей встрече с Путиным
20:13Еще одно село под Алуштой в Крыму переходит на графики подачи воды
19:59Три человека погибли и 30 пострадали в ДТП в Крыму
19:40Фестиваль "Дорога в цирк" станет частью празднования 100-летия "Артека"
19:25Ситуация на Крымском мосту сейчас –сколько ждать проезда
19:12В Ростовской области ввели запрет на съемку атак БПЛА
19:01Движение транспорта на въезде в Симферополь возобновили
18:46Трамп заявил, что попросит Путина завершить конфликт на Украине
18:38ЕС перевел Украине 1,6 миллиарда евро замороженных российских активов
18:27На въезде в Симферополь большая пробка – видео
Лента новостейМолния