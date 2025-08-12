https://crimea.ria.ru/20250812/kak-v-krymu-raskryvayut-korruptsionnye-prestupleniya-1148674028.html
Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
В Крыму за минувший период 2025 года возбуждено 388 уголовных дел коррупционной направленности, что на 41% больше прошлогоднего показателя, и качество работы по РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T21:39
2025-08-12T21:39
2025-08-12T20:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший период 2025 года возбуждено 388 уголовных дел коррупционной направленности, что на 41% больше прошлогоднего показателя, и качество работы по раскрытию таких преступлений продолжает улучшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.По словам Франчука, с переходом на электронные системы взаимодействия ведомства с населением обращений от граждан поступает с каждым годом все больше.По его словам, особую категорию составляют обращения от граждан, связанные, как они полагают, с коррупционными проявлениями, добавил он.Как уточнила Давыдова, в первом полугодии 2025 года следственные управления ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю поступило 454 сообщения данной направленности, что на 123 больше, чем в аналогичный период в прошлом году.Одним из самых ярких уголовных дел, рассмотренных в суде в текущем году, стало находившееся в производстве управления по расследованию особо важных дел СКР уголовное дело бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, который обвинялся в совершении нескольких коррупционных преступлений, подчеркнула она."По результатам рассмотрения уголовного дела судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 1 млн 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе сроком на 7 лет", – напомнила Давыдова.По ее словам, коррупционных преступлений в Крыму стало выявляться заметно больше благодаря слаженности действий СК с заинтересованными ведомствами, которые ведут оперативно-розыскную работу: полицией и ФСБ.О проявлениях признаков коррупции сообщают также граждане, используя электронные каналы связи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. При этом все сообщения требуют проверки и проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия правовых решений, подчеркнула она.По словам представителей Следкома, с появлением в структуре регионального ведомства представительства Информационного центра федерального госоргана власти работа по взаимодействию с населением будет проводиться еще более эффективно.Он напомнил, что в структуре ГСУ СК РФ Информационный центр – новое подразделение для круглосуточного взаимодействия с населением посредством электронных каналов связи – был создан в 2021 году, но действовал все это время при центральном аппарате СК.Накануне пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщила о создании в структуре представительства Информационного центра федерального ведомства, возглавил которое полковник юстиции Сергей Франчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия
Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления
В Крыму стал больше раскрывать коррупционных преступлений – Следком
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший период 2025 года возбуждено 388 уголовных дел коррупционной направленности, что на 41% больше прошлогоднего показателя, и качество работы по раскрытию таких преступлений продолжает улучшаться.
Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.
По словам Франчука, с переходом на электронные системы взаимодействия ведомства с населением обращений от граждан поступает с каждым годом все больше.
"За 2024 год поступило порядка 1960 обращений в Главное следственное управление по Республике Крым и Севастополю из систем электронной связи информационного центра. Все надлежащим образом рассмотрены, дана правовая оценка всем доводам, которые имелись в обращениях", – рассказала Франчук.
По его словам, особую категорию составляют обращения от граждан, связанные, как они полагают, с коррупционными проявлениями, добавил он.
Как уточнила Давыдова, в первом полугодии 2025 года следственные управления ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю поступило 454 сообщения данной направленности, что на 123 больше, чем в аналогичный период в прошлом году.
"По результатам проверок возбуждено 388 уголовных дел, что на 41% больше, чем в первом полугодии прошлого года. В суд направлено 166 уголовных дел коррупционной направленности", – рассказала Давыдова.
Одним из самых ярких уголовных дел, рассмотренных в суде в текущем году, стало находившееся в производстве управления по расследованию особо важных дел СКР уголовное дело бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева
, который обвинялся в совершении нескольких коррупционных преступлений, подчеркнула она.
"По результатам рассмотрения уголовного дела судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 1 млн 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе сроком на 7 лет", – напомнила Давыдова.
По ее словам, коррупционных преступлений в Крыму стало выявляться заметно больше благодаря слаженности действий СК с заинтересованными ведомствами, которые ведут оперативно-розыскную работу: полицией и ФСБ.
"Качество работы улучшилось в этом направлении", – заметила Давыдова.
О проявлениях признаков коррупции сообщают также граждане, используя электронные каналы связи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. При этом все сообщения требуют проверки и проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия правовых решений, подчеркнула она.
По словам представителей Следкома, с появлением в структуре регионального ведомства представительства Информационного центра федерального госоргана власти работа по взаимодействию с населением будет проводиться еще более эффективно.
"Эта работа проводилась, но в настоящее время она будет переведена в новое русло, централизована и систематизирована", – сказал Франчук.
Он напомнил, что в структуре ГСУ СК РФ Информационный центр – новое подразделение для круглосуточного взаимодействия с населением посредством электронных каналов связи – был создан в 2021 году, но действовал все это время при центральном аппарате СК.
"Теперь с учетом положительных результатов его работы принято решение о создании его представительств в каждом регионе страны", – подчеркнул инспектор.
Накануне пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщила
о создании в структуре представительства Информационного центра федерального ведомства, возглавил которое полковник юстиции Сергей Франчук.
