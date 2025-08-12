https://crimea.ria.ru/20250812/kak-v-krymu-raskryvayut-korruptsionnye-prestupleniya-1148674028.html

Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления

Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Как в Крыму раскрывают коррупционные преступления

В Крыму за минувший период 2025 года возбуждено 388 уголовных дел коррупционной направленности, что на 41% больше прошлогоднего показателя, и качество работы по РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12T21:39

2025-08-12T21:39

2025-08-12T20:57

крым

радио "спутник в крыму"

гсу ск россии по крыму и севастополю

новости крыма

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/91083/67/910836770_0:208:2000:1333_1920x0_80_0_0_a7fe678636fb0dfca732094d52b7f997.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. В Крыму за минувший период 2025 года возбуждено 388 уголовных дел коррупционной направленности, что на 41% больше прошлогоднего показателя, и качество работы по раскрытию таких преступлений продолжает улучшаться. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказали инспектор Информационного центра ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю Сергей Франчук и старший следователь отдела управления процессуального контроля ведомства Юлия Давыдова.По словам Франчука, с переходом на электронные системы взаимодействия ведомства с населением обращений от граждан поступает с каждым годом все больше.По его словам, особую категорию составляют обращения от граждан, связанные, как они полагают, с коррупционными проявлениями, добавил он.Как уточнила Давыдова, в первом полугодии 2025 года следственные управления ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю поступило 454 сообщения данной направленности, что на 123 больше, чем в аналогичный период в прошлом году.Одним из самых ярких уголовных дел, рассмотренных в суде в текущем году, стало находившееся в производстве управления по расследованию особо важных дел СКР уголовное дело бывшего главы МЧС Крыма Сергея Садаклиева, который обвинялся в совершении нескольких коррупционных преступлений, подчеркнула она."По результатам рассмотрения уголовного дела судом он признан виновным и ему назначено наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы, штраф в размере 1 млн 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе сроком на 7 лет", – напомнила Давыдова.По ее словам, коррупционных преступлений в Крыму стало выявляться заметно больше благодаря слаженности действий СК с заинтересованными ведомствами, которые ведут оперативно-розыскную работу: полицией и ФСБ.О проявлениях признаков коррупции сообщают также граждане, используя электронные каналы связи Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю. При этом все сообщения требуют проверки и проведения оперативно-розыскных мероприятий для принятия правовых решений, подчеркнула она.По словам представителей Следкома, с появлением в структуре регионального ведомства представительства Информационного центра федерального госоргана власти работа по взаимодействию с населением будет проводиться еще более эффективно.Он напомнил, что в структуре ГСУ СК РФ Информационный центр – новое подразделение для круглосуточного взаимодействия с населением посредством электронных каналов связи – был создан в 2021 году, но действовал все это время при центральном аппарате СК.Накануне пресс-служба Главного следственного управления СК России по Крыму и Севастополю сообщила о создании в структуре представительства Информационного центра федерального ведомства, возглавил которое полковник юстиции Сергей Франчук.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приоритетные дела – все": интервью главы Следкома по Крыму и Севастополю Преданность делу и самоотдача: в Крыму наградили сотрудников следствия

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма, общество, новости