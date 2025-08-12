https://crimea.ria.ru/20250812/kak-russkie-voyska-unichtozhili-prusskuyu-armiyu-fridrikha-ii-pod-kunersdorfom-1148666398.html

Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом

Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом - РИА Новости Крым, 12.08.2025

Как русские войска уничтожили прусскую армию Фридриха II под Кунерсдорфом

Состоявшаяся 12 августа 1759 года близ местечка Кунерсдорф (ныне польская деревня Куновице) битва объединенного русско-австрийского войска с прусской армией в... РИА Новости Крым, 12.08.2025

2025-08-12

2025-08-12T12:38

2025-08-12T12:17

история

защитники земли русской

россия

армия и флот

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Состоявшаяся 12 августа 1759 года близ местечка Кунерсдорф (ныне польская деревня Куновице) битва объединенного русско-австрийского войска с прусской армией в ходе Семилетней войны является одной из славнейших страниц отечественной военной истории. Благодаря храбрости и мужеству русских солдат и нестандартным полководческим решениям их командующего Петра Салтыкова была разгромлена считавшаяся доселе непобедимой прусская армия Фридриха II Великого. Сам король едва не был пленен казаками, и только чудо помешало победителям взять по результату сражения прусскую столицу Берлин.Спецпроект сайта РИА Новости Крым "Защитники земли русской" посвящен героическим подвигам воинов, защищавших русскую землю и ее народ на протяжении многовековой истории нашей страны. Их доблесть, отвага и смелость навсегда вписаны в летопись воинской славы России. Проект приурочен к Году защитника Отечества.Из-за чего началась "нулевая мировая"Кунерсдорфское сражение стало одним из наиболее крупных и ключевых сражений – Семилетней войны (1756-1763 гг.) – одного из самых масштабных конфликтов Нового времени. Война охватила не только Европу, но и Северную Америку, Индию и акватории мирового океана. Поэтому некоторые историки называют Северную войну "нулевой мировой".Причиной конфликта стали противоречия между великими европейскими державами того периода. Прусский король Фридрих II, стремившийся к объединению Германии, вторгся в стратегически важную и богатую область Силезию и захватил ее. Эти земли на тот момент принадлежали Австрии, имевшей союзнические отношения с Петербургом.К союзу Австрии и России присоединилась Франция, которая пыталась сохранить свои колонии и которой было стратегически невыгодно усиление Пруссии.Противостояла этому альянсу Пруссия, поддерживаемая Великобританией – в основном финансово. Лондон стремился лишить Францию ее колоний в Северной Америке и Индии и укрепить свое могущество в мировой морской торговле.Первые сраженияСражению при Кунерсдорфе предшествовало несколько крупных столкновений русской армии с пруссаками.В 1757 году войска под командованием фельдмаршала Степана Апраксина одержали победу при Гросс-Егерсдорфе. Разбив войска противника, Апраксин вместо того, чтобы преследовать бегущие с поля боя прусские части и одним ударом фактически закончить войну, остановился, не предпринимая никаких действий, а затем вообще приказал войскам отступать к российским границам. Такое шокирующее поведение командующего дало основания полагать, что Апраксин начал заниматься политическими интригами вместе с Бестужевым-Рюминым. Елизавета Петровна тогда тяжело болела. Многие считали, что она не выживет, и готовились к очередному дворцовому перевороту. Канцлер, как свидетельствуют некоторые историки, не желал воцарения Петра Федоровича (будущего монарха Петра III), и хотел после смерти Елизаветы возвести на престол малолетнего Павла Петровича и при регентстве его матери, Екатерины Алексеевны. Бестужев-Рюмин, как полагают специалисты, уговорил Апраксина вернуть армию в Петербург, где она будет нужна для поддержки переворота.Однако Елизавета Петровна выздоровела. Последовавшие вслед за этим арест Арпаксина и ссылка Бестужева-Рюмина подтверждают версию об организации переворота.Еще одно значимое событие Семилетней войны состоялось в 1758 году. 25 августа у селения Цорндорф близ прусской крепости Кюстрин (ныне польский Костшин) русские войска во главе с генералом Виллимом Фермором схлестнулись с пруссаками. Сражение не выявило победителя, но Фридрих и его солдаты после Цорндорфа поняли, что русская армия – серьезная сила, которую не следует недооценивать.Назначение Салтыкова и возвращение РумянцеваДо событий при Кунерсдорфе в 41-тысячной русской армии произошла смена командующего. Елизавета Петровна неожиданно отстранила Фермора и назначила на этот пост князя Петра Салтыкова – более решительного, и, как бы выразились сегодня, более креативного полководца, который отличался редкой для тогдашнего дворянства скромностью и заботливым отношением к простым солдатам.Салтыков тут же вернул в войска ранее отстраненного Фермором талантливого и дерзкого молодого генерала Петра Румянцева – будущего победителя турок и генерал-губернатора Малороссии. Вскоре Салтыков разгромил при Пальциге пруссаков, которыми командовал любимый военачальник Фридриха генерал Ведель.Армия Салтыкова шла к Одеру по направлению к Берлину. На этом пути к русской армии присоединился 18-тысячный австрийский корпус. Фридрих II вышел навстречу противнику с 48-тысячной армией и переправился через Одер, надеясь зайти русским и австрийцам в тыл.Этот замысел прусского короля Салтыков разгадал и подготовил войска к сражению с противником лицом к лицу, расположившись на хорошо укрепленных высотах.Битва произошла близ селения Кунерсдорф. Русско-австрийские войска насчитывали более 60 тысяч солдат и офицеров и 240 пушек, армия Фридриха – 48 тысяч штыков и сабель и 114 тяжелых дальнобойных пушек.Решающее сражениеПосле артиллерийской подготовки пруссаки пошли в атаку на русско-австрийские позиции. Поначалу им сопутствовал успех. В традиционной для армии Фридриха "косой атаке" (удар во фланг противника) пруссаки смогли сломить левый фланг русских и австрийцев у высоты Мюльберг и захватить около 5 тысяч пленных и около 180 орудий. Король-полководец был уверен в окончательной победе, однако русско-австрийская артиллерия открыла огонь по Мюльбергу, а пехота пошла в контратаку, погасив наступательный порыв врага.Фридрих решил атаковать позиции неприятеля с трех сторон и даже пустил по одному из направлений своих знаменитых лейб-кирасир – лучшую кавалерию в Европе в то время. Однако срочно переброшенные три полка русской пехоты сумели остановить и оттеснить прусских конников.Армия Фридриха к трем часам дня захватила около половины позиций русских и австрийцев, но и сама была обескровлена в результате огня артиллерии и жестоких рукопашных схваток. Король не послушал своих военачальников, советовавших ему прекратить наступление, и приказал идти на штурм, бросив в бой последние резервы, в том числе конницу главного кавалериста Пруссии генерала Зейдлица. На них обрушился шквальный пушечный и картечный огонь, а потом в контратаку пошли русские кавалеристы – кирасиры, конногренадеры и драгуны, а также и австрийские гусары.Немалую роль в победе сыграла и проведенное ранее графом Петром Шуваловым перевооружение русской артиллерии. Вместо устаревших пушек русская армия получила гаубицы усовершенствованной конструкции – так называемые "единороги", более легкие и скорострельные. В этом аспекте Россия также превосходила прусскую армию."Считаю все потерянным"Из 48-тысячного войска Фридриха Великого осталось лишь не более трех тысяч солдат. 19 тысяч получили ранения или были убиты, остальные попали в плен или бежали. Под Кунерсдорфом прусский король потерпел самое тяжелое в своей карьере военное поражение."Наши потери очень значительны… Нет у меня власти остановить войско; пусть в Берлине думают от своей безопасности. Жестокое несчастье, я его не переживу. Последствия битвы будут еще ужаснее самой битвы: у меня нет больше никаких средств и, сказать правду, считаю все потерянным. Я не переживу погибели моего отечества. Прощай навсегда", - писал Фридрих своему министру Финку фон Финкенштейну.Окончательной победе над Пруссией помешали возникшие между Россией и Австрией разногласия по поводу дальнейших действий. Австрийцы настаивали, что преследовать Фридриха нет необходимости, и что нужно сосредоточиться на отвоевании Силезии, а идти на Берлин без поддержки австрийцев русское командование не рискнуло. Таким образом, Пруссия избежала полного разгрома.Тем не менее, триумфаторы были награждены. Салтыков получил фельдмаршальский жезл от Елизаветы Петровны. Участвовавшие в сражении генералы получили повышения, им вручили ордена и шпаги с бриллиантами, наделили поместьями. Австрийская императрица прислала Салтыкову бриллиантовый перстень, табакерку, осыпанную бриллиантами, и 5000 червонцев.А Семилетняя война завершится подписанием Петербургского мирного договора, который с Фридрихом заключил новый русский самодержец, внук Петра Великого Петр III – сторонник сближения с Пруссией.Самые важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

