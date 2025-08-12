Рейтинг@Mail.ru
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20250812/dva-medika-pogibli-pri-atake-drona-vsu-na-mashinu-skoroy-pomoschi--1148661624.html
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
Двое медиков погибли при атаке ударного дрона на автомобиль скорой помощи в Горловке, водитель машины тяжело ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава ДНР РИА Новости Крым, 12.08.2025
2025-08-12T08:59
2025-08-12T08:59
россия
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
горловка
денис пушилин
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Двое медиков погибли при атаке ударного дрона на автомобиль скорой помощи в Горловке, водитель машины тяжело ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, инцидент произошел накануне ночью, в 23:40.Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшему. Ранее 12 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 25 ударных дронов ВСУ самолетного типа над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
россия
донецкая народная республика (днр)
новые регионы россии
горловка
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2025
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_03e35e9d8d1ac338c4be0d8356b2086d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, донецкая народная республика (днр), новые регионы россии, горловка, денис пушилин, происшествия
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи

Два медика погибли при атаке ударного дрона ВСУ на машину скорой помощи в ДНР – Пушилин

08:59 12.08.2025
 
© РИА Новости КрымСигнальная лента
Сигнальная лента - РИА Новости, 1920, 12.08.2025
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Двое медиков погибли при атаке ударного дрона на автомобиль скорой помощи в Горловке, водитель машины тяжело ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, инцидент произошел накануне ночью, в 23:40.
"Фельдшер и санитар бригады погибли, водитель госпитализирован, получает квалифицированную медицинскую помощь. Его состояние оценивают как тяжелое", написал Пушилин в своем Telegram-канале.
Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшему.
Ранее 12 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 25 ударных дронов ВСУ самолетного типа над российскими регионами.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов
Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ
Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
 
РоссияДонецкая Народная Республика (ДНР)Новые регионы РоссииГорловкаДенис ПушилинПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:07В Севастополе аферисты-строители похитили 37 млн рублей у вкладчиков
09:45Жуткое ДТП на Кубани: в аварии с УАЗом и иномаркой погибли три человека
09:29Авиация на страже России – инфографика ко дню ВВС
09:15Ряд аэропортов России открыли после временных ограничений полетов
09:08Крымский мост - со стороны Керчи большая очередь
08:59Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
08:51Аллергия на солнце: как распознать
08:36"Приближают Победу": Аксенов поздравил летчиков России с Днем ВВС
08:26В Крыму нашли недобросовестных работодателей
08:10Пять аэропортов в России закрыты для полетов
08:02Встреча Путина и Трампа на Аляске: кто и как пытается ее сорвать
07:3925 вражеских дронов уничтожены над Ставропольем и Ростовской областью
07:15Два человека погибли в лобовом ДТП в Ростовской области
06:4833 летчика стали Героями России с начала спецоперации
06:28В древнем городище Мирмекий в Керчи обнаружили уникальные артефакты
06:06Крымский мост утром во вторник - в очереди 360 авто
00:01Какую погоду принесет в Крым во вторник Азорский антициклон
00:00Какой сегодня праздник: 12 августа
23:17Крупный пожар под Белогорском в Крыму потушили
23:03В Севастополе закрыли рейд
Лента новостейМолния