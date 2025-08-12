https://crimea.ria.ru/20250812/dva-medika-pogibli-pri-atake-drona-vsu-na-mashinu-skoroy-pomoschi--1148661624.html
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи - РИА Новости Крым, 12.08.2025
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
Двое медиков погибли при атаке ударного дрона на автомобиль скорой помощи в Горловке, водитель машины тяжело ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава ДНР РИА Новости Крым, 12.08.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Двое медиков погибли при атаке ударного дрона на автомобиль скорой помощи в Горловке, водитель машины тяжело ранен и госпитализирован. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.По словам Пушилина, инцидент произошел накануне ночью, в 23:40.Он выразил соболезнования семьям погибших и пожелал выздоровления пострадавшему. Ранее 12 августа в Минобороны РФ сообщили об уничтожении 25 ударных дронов ВСУ самолетного типа над российскими регионами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:От атак ВСУ за неделю погибли 24 мирных жителя российских регионов Мужчина и подросток погибли в Белгородской области при атаке дрона ВСУ Четыре человека ранены при атаке беспилотников на Славянск-на-Кубани
Два медика погибли при атаке дрона ВСУ на машину скорой помощи
